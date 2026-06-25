25 de junio de 2026
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Producción

La producción de quinoa crece como una alternativa para San Rafael

El conocimiento aportado por el INTA permitió avanzar con un emprendimiento que analiza el potencial de la quinoa en las condiciones productivas de San Rafael.

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Por Sitio Andino Departamentales

Un emprendimiento dedicado a la producción de quinoa comenzó a desarrollarse en San Rafael luego de la pandemia, a partir de una investigación en la que participó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

La iniciativa surgió sobre la base de los estudios y conocimientos aportados por el organismo, que permitieron analizar las posibilidades de incorporar este cultivo a la matriz productiva del departamento.

Un cultivo con buen rendimiento y bajo consumo de agua

La semilla presenta dos características que resultan especialmente importantes para su producción en la región: ofrece un buen rendimiento por hectárea y requiere poca cantidad de agua.

Estas cualidades posicionan a la quinoa como una alternativa con potencial para zonas en las que la disponibilidad del recurso hídrico representa uno de los principales desafíos para el desarrollo agrícola. El emprendimiento busca aprovechar las condiciones productivas de San Rafael y avanzar con un cultivo que puede contribuir a la diversificación de la actividad agrícola local.

¿Qué es la quinoa?

La quinoa (Chenopodium quinoa Willd.), también llamada trigo inca, arrocillo o arroz del Perú, es un pseudocereal cuyos orígenes se remontan a hace 5000 años en los países andinos. Se cultiva, principalmente, en Chile, Perú Bolivia, Colombia, Ecuador y Argentina, si bien, dada la alta demanda de este producto, también hay cultivos en Europa, Asia y África.

“Por su composición nutricional y sus componentes funcionales, como fitoesteroles, compuestos fenólicos o compuestos bioactivos, entre otros, organismos tan importantes como la FAO recomiendan su consumo a la población, en el contexto de un patrón de alimentación saludable”, señala Francisco Javier Martín Almena, dietista-nutricionista y miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

Embed - SAN RAFAEL: RESURGE LA QUINOA COMO ALIMENTO

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