La industria volvió a caer en mayo y la recuperación pierde impulso: fuerte retroceso del sector automotriz

La actividad industrial argentina no muestra señales sólidas de recuperación. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora FIEL , la producción manufacturera cayó 2% en comparación con mayo de 2025 y retrocedió 0,6% respecto de abril, interrumpiendo así dos meses consecutivos de mejora.

El desempeño estuvo en línea con las proyecciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), que había anticipado una contracción mensual cercana al 1% y una baja interanual del 5%. Con este resultado, la actividad industrial acumuló entre enero y mayo una caída de 0,6% frente al mismo período del año pasado, en un escenario caracterizado por fuertes diferencias entre sectores.

La incidencia negativa más importante del mes provino de la industria automotriz, que registró el peor desempeño dentro del entramado manufacturero. De acuerdo con el informe, la producción de autos volvió a contraerse y acumuló once meses consecutivos de caída. A esto se sumaron una reducción de las exportaciones, tras dos meses de recuperación, y un fuerte retroceso en las ventas internas.

El panorama se vio agravado por altos niveles de stock en la cadena comercial y menores expectativas de demanda. Como consecuencia, el sector automotor quedó último en el ranking elaborado por FIEL y acumuló una baja de 19,6% en los primeros cinco meses del año respecto del mismo período de 2025.

petroleo aumento El sector petrolero mantuvo buenos balances.

Químicos y plásticos también retrocedieron

La segunda caída más importante de mayo correspondió al sector de químicos y plásticos, que venía de tres meses consecutivos de crecimiento. Según explicó FIEL, el retroceso estuvo relacionado con la interrupción de las operaciones de la única empresa productora de negro de humo del país, un insumo clave para distintas industrias.

Además, continuó la caída en la fabricación de neumáticos, una tendencia que se arrastra desde fines de 2023 y que se profundizó tras el cierre de una de las principales empresas del sector. En contraste con los sectores en crisis, la refinación de petróleo volvió a destacarse como la actividad de mejor desempeño de la industria argentina.

La rama acumuló doce meses consecutivos de crecimiento y registró una expansión interanual de 9,7% entre enero y mayo. Además, el volumen de petróleo procesado alcanzó su nivel más alto para ese período desde 2008.

El informe destacó que la refinación se convirtió en el principal factor de contención de la caída industrial, desplazando a alimentos y bebidas, que hasta ahora había sido uno de los sectores más dinámicos.