24 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
Industria

La industria volvió a caer en mayo y la recuperación pierde impulso: fuerte retroceso del sector automotriz

La actividad manufacturera volvió a caer en mayo y cortó dos meses de mejora. La industria automotriz lideró las pérdidas, mientras que la refinación de petróleo fue el principal sostén del sector.

La industria volvió a caer en mayo y la recuperación pierde impulso: fuerte retroceso del sector automotriz
La industria volvió a caer en mayo y la recuperación pierde impulso: fuerte retroceso del sector automotriz Foto: NA
Por Sitio Andino Economía

La actividad industrial argentina no muestra señales sólidas de recuperación. Según el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la consultora FIEL, la producción manufacturera cayó 2% en comparación con mayo de 2025 y retrocedió 0,6% respecto de abril, interrumpiendo así dos meses consecutivos de mejora.

El desempeño estuvo en línea con las proyecciones de la Unión Industrial Argentina (UIA), que había anticipado una contracción mensual cercana al 1% y una baja interanual del 5%. Con este resultado, la actividad industrial acumuló entre enero y mayo una caída de 0,6% frente al mismo período del año pasado, en un escenario caracterizado por fuertes diferencias entre sectores.

Automotrices, el sector más golpeado

La incidencia negativa más importante del mes provino de la industria automotriz, que registró el peor desempeño dentro del entramado manufacturero. De acuerdo con el informe, la producción de autos volvió a contraerse y acumuló once meses consecutivos de caída. A esto se sumaron una reducción de las exportaciones, tras dos meses de recuperación, y un fuerte retroceso en las ventas internas.

El panorama se vio agravado por altos niveles de stock en la cadena comercial y menores expectativas de demanda. Como consecuencia, el sector automotor quedó último en el ranking elaborado por FIEL y acumuló una baja de 19,6% en los primeros cinco meses del año respecto del mismo período de 2025.

petroleo aumento
El sector petrolero mantuvo buenos balances.

El sector petrolero mantuvo buenos balances.

Químicos y plásticos también retrocedieron

La segunda caída más importante de mayo correspondió al sector de químicos y plásticos, que venía de tres meses consecutivos de crecimiento. Según explicó FIEL, el retroceso estuvo relacionado con la interrupción de las operaciones de la única empresa productora de negro de humo del país, un insumo clave para distintas industrias.

Además, continuó la caída en la fabricación de neumáticos, una tendencia que se arrastra desde fines de 2023 y que se profundizó tras el cierre de una de las principales empresas del sector. En contraste con los sectores en crisis, la refinación de petróleo volvió a destacarse como la actividad de mejor desempeño de la industria argentina.

La rama acumuló doce meses consecutivos de crecimiento y registró una expansión interanual de 9,7% entre enero y mayo. Además, el volumen de petróleo procesado alcanzó su nivel más alto para ese período desde 2008.

El informe destacó que la refinación se convirtió en el principal factor de contención de la caída industrial, desplazando a alimentos y bebidas, que hasta ahora había sido uno de los sectores más dinámicos.

Temas
Seguí leyendo

El producto italiano que encontró en Mendoza un nuevo hogar y promete revolucionar el mercado

Crece la economía argentina pero profundiza la brecha entre exportadores y mercado interno

Las motos aceleran sus ventas: estas son las 10 más baratas de junio 2026

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de junio de 2026

Banco Nación tiene una promoción vigente en librerías y así podés aprovecharla

Molinos suma Bodegas Etchart y fortalece su estrategia de expansión en el vino argentino

Se viene una nueva recategorización del Monotributo: quiénes deben prestarle atención y por qué

Residuos de la vid y hongos: el innovador desarrollo del CONICET para la construcción sostenible

Lee además
Argentina tuvo en mayo un record historico de exportaciones y balanza comercial superavitaria

Argentina logró el mayor nivel de exportaciones de su historia, pero la industria sigue en retroceso
Sin señales de recuperación: la industria metalúrgica cayó y el empleo sigue en baja

La metalurgia atraviesa otro mes en baja y crece la preocupación por el empleo
LO QUE SE LEE AHORA
A partir de hoy, debutan las nuevas bandas cambiarias ajustadas por inflación.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 24 de junio de 2026

Las Más Leídas

Espacio Costanera abrió sus puertas: la Terminal de Mendoza suma un shopping, hotel y nuevos servicios video

Espacio Costanera abrió sus puertas y transformó la Terminal de Mendoza en un nuevo polo comercial y turístico

Garay salió alrededor de las 7.30 para tomar un colectivo con destino a San Martín. 

Misterio y preocupación por la desaparición de un joven de 30 años en Mendoza

La delegación de Tunuyán tuvo un fin de semana inolvidable entre el selectivo nacional y la Copa Internacional River Plate de Taekwondo ITF.

Orgullo de Tunuyán: tres taekwondistas quedaron a un paso de integrar la Selección Argentina

Una familia de General Alvear denunció que alteraron una tumba en el cementerio municipal.

En Gral. Alvear ya no hay paz ni en los sepulcros del cementerio: reclamos a la Municipalidad

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de junio EN VIVO

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 24 de junio