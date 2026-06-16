Sin señales de recuperación: la industria metalúrgica cayó y el empleo sigue en baja

La industria metalúrgica suma otra señal de debilidad. Según un informe sectorial, la actividad registró una caída interanual en mayo del 5,1% y un retroceso del 1,4% respecto de abril, profundizando la tendencia negativa que se mantiene desde comienzos de año.

Con estos resultados, el sector acumula una baja del 6% en los primeros cinco meses de 2026 y continúa operando por debajo de sus niveles máximos recientes.

A este escenario se suma una menor utilización de la capacidad instalada en las fábricas , que alcanzó el 39,8%. El indicador representa una caída de 6,8 puntos porcentuales frente al mismo período del año anterior y se ubica entre los niveles más bajos de los últimos años.

El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), muestra que la tendencia contractiva se mantiene en buena parte del entramado productivo y afecta tanto a las distintas regiones del país como a las cadenas de valor vinculadas al sector.

industria metalurgica1 La industria metalúrgica suma una caída de 6% en los primeros cinco meses del año.

En línea con la caída de la actividad, el empleo también mostró retrocesos. El nivel de ocupación en las empresas metalúrgicas registró una baja interanual del 2,2%, mientras que en la comparación mensual la dotación de personal disminuyó un 0,2%.

Según informó Noticias Argentinas, el desempeño por subsectores fue mayoritariamente negativo. Fundición encabezó las bajas con una caída del 8,9%, seguida por Maquinaria Agrícola, que registró un retroceso del 8,6% y mostró su primera variación negativa del año.

También cerraron en terreno negativo Bienes de Capital (-6,8%), Equipamiento Médico (-6,3%), Otros Productos de Metal (-4,4%), Autopartes (-2,9%) y Equipos y Aparatos Eléctricos (-2,6%). La única excepción fue el segmento de Carrocerías y Remolques, que logró crecer un 1,9%.

Las cadenas de valor también muestran retrocesos

El análisis por cadenas de valor refuerza el diagnóstico de desaceleración. Las empresas vinculadas al sector agrícola registraron una caída del 9,5%, seguidas por Minería (-5,6%), Consumo Final (-5,5%), Automotriz (-4,6%), Alimentos y Bebidas (-4%), Petróleo y Gas (-3,5%), Energía Eléctrica (-1,9%) y Construcción (-1,1%).

Frente a este panorama, el presidente de ADIMRA, Elio Del Re, sostuvo que "la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad aún presenta desafíos importantes, en un contexto donde la utilización de la capacidad instalada continúa en niveles reducidos para el sector".

-maquina-agricola-tractor, agricultura.jpg Las empresas vinculadas al sector agrícola registraron una caída del 9,5%.

Además, señaló que "la industria metalúrgica sigue atravesando un escenario de demanda moderada en distintos segmentos de actividad, lo que genera dificultades para muchas empresas".

Mendoza también registró una caída

La contracción de la actividad se extendió a las principales provincias del país. Buenos Aires registró la baja más pronunciada, con un retroceso del 5,9%, impulsado principalmente por los sectores de bienes de capital y fundición.

Santa Fe mostró una caída del 5,1%, Córdoba del 4,1%, Entre Ríos del 3,8% y Mendoza del 2,4%.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales claras de recuperación. De acuerdo con el relevamiento, siete de cada diez empresas consultadas no esperan mejoras en su nivel de producción durante el próximo trimestre.

Ante este escenario, Del Re remarcó la necesidad de "promover condiciones que favorezcan la inversión, la producción y el sostenimiento del empleo".