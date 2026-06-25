25 de junio de 2026
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Tunuyán

Tunuyán: familiares de Ayelén Moyano reclamaron justicia frente al Hospital Scaravelli

Familiares, amigos y vecinos de la joven de 22 años se movilizaron hasta el Hospital Scaravelli de Tunuyán. Las autoridades confirmaron una investigación interna y el apartamiento preventivo de cuatro profesionales.

Marcha por Ayelén Moyano en Tunuyán.

Marcha por Ayelén Moyano en Tunuyán.

Según manifestaron sus allegados, hasta el momento de la convocatoria no habían recibido las explicaciones que esperaban por parte de las autoridades del nosocomio.

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Las autoridades del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli se reunieron con la familia

Una vez en el lugar, el director del Hospital Scaravelli, Luis López, y el coordinador de Salud de la región, Paulo González Trigo, mantuvieron una reunión con la madre, el padre y la pareja de la joven.

Durante el encuentro, las autoridades les comunicaron que, además de la causa que tramita en la Justicia, el hospital inició una investigación administrativa interna para determinar cómo se desarrolló la atención brindada a Ayelén.

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Apartaron preventivamente a cuatro profesionales del Hospital Regional Antonio J. Scaravelli

En el marco de ese procedimiento interno, las autoridades informaron que tres enfermeras y una anestesista fueron apartadas preventivamente de sus funciones. Las profesionales participaron de la atención de la joven al momento de la intervención.

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Desde el hospital también señalaron que toda la documentación y la información vinculadas al caso fueron puestas a disposición de los investigadores judiciales. La familia de Ayelén continúa reclamando que se esclarezcan las circunstancias que rodearon su fallecimiento y que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Embed - Caso Ayelén Moyano: marcharon hasta el Scaravelli para pedir justicia y respuestas

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