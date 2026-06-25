25 de junio de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

Estudiantes y docentes de San Rafael celebrarán los 210 años de la Independencia Argentina

Estudiantes y docentes de San Rafael participarán de una semana destinada a fortalecer el conocimiento histórico, el sentido de pertenencia y los valores patrióticos.

&nbsp;Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina de San Rafael.

 Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina de San Rafael llevará adelante la Gran Semana de la Independencia, una propuesta educativa y recreativa destinada a conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

La iniciativa es organizada por el Área de Humanidades y Ciencias Sociales y contará con la participación de estudiantes y docentes, quienes protagonizarán diferentes actividades a lo largo de toda la semana.

La propuesta busca fortalecer el conocimiento histórico, el sentido de pertenencia y los valores patrióticos, a través de experiencias que combinan el aprendizaje, la participación y las tradiciones argentinas.

Las actividades de la Gran Semana de la Independencia en San Rafael

La programación incluirá entrevistas a vecinos en la Plaza Independencia, concursos de decoración de cursos y un gran banderazo alrededor del establecimiento educativo.

También se realizará una visita a la tradicional Pulpería del Nacional, además del acto protocolar y el Gran Pericón Nacional, que reunirá a la comunidad educativa en una celebración marcada por la música y las costumbres nacionales.

La iniciativa invita a estudiantes, docentes y familias a sumarse a una semana especial, en el marco de la conmemoración el Día de la Independencia de la República Argentina.

Embed - SAN RAFAEL: GRAN SEMANA DE LA INDEPENDENCIA ESC. NACIONAL DESDE EL 29/06 AL 03/07

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