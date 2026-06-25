Estudiantes y docentes de San Rafael celebrarán los 210 años de la Independencia Argentina

El Colegio Nacional Manuel Ignacio Molina de San Rafael llevará adelante la Gran Semana de la Independencia , una propuesta educativa y recreativa destinada a conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina .

La iniciativa es organizada por el Área de Humanidades y Ciencias Sociales y contará con la participación de estudiantes y docentes, quienes protagonizarán diferentes actividades a lo largo de toda la semana.

La propuesta busca fortalecer el conocimiento histórico, el sentido de pertenencia y los valores patrióticos , a través de experiencias que combinan el aprendizaje, la participación y las tradiciones argentinas.

La programación incluirá entrevistas a vecinos en la Plaza Independencia , concursos de decoración de cursos y un gran banderazo alrededor del establecimiento educativo.

También se realizará una visita a la tradicional Pulpería del Nacional, además del acto protocolar y el Gran Pericón Nacional, que reunirá a la comunidad educativa en una celebración marcada por la música y las costumbres nacionales.

La iniciativa invita a estudiantes, docentes y familias a sumarse a una semana especial, en el marco de la conmemoración el Día de la Independencia de la República Argentina.