San Rafael tendrá una especialización en gestión de proyectos de construcción sustentable

Especialización en Gestión de Proyectos de Construcción Sustentable se dictará en San Rafael.

La Dirección de Educación Superior (DES) , dependiente de la Dirección General de Escuelas (DGE) , presentó en San Rafael la nueva Especialización en Gestión de Proyectos de Construcción Sustentable , una propuesta que comenzará a dictarse el próximo 1 de agosto .

El lanzamiento se realizó en las instalaciones del Centro Cívico Provincial Cora Teijeiro de Acosta y contó con la participación de la directora de Educación Superior, Mariela Ramos; la rectora del IES 9-012 de Informática, Marcela Santa Rosa; el contador de la institución, Hugo Ghiglione, y miembros del equipo de gestión de la DES, entre otras autoridades.

Durante la presentación, Ramos explicó que la nueva propuesta busca responder a una demanda existente tanto en Mendoza como, particularmente, en el sur provincial . “Estamos presentando una nueva especialización, con la que buscamos dar solución a una demanda que hoy tiene la provincia en general y el sur en particular, en relación con los nuevos modelos de construcción”, expresó la funcionaria.

Además, señaló que la formación permitirá incorporar capacidades y criterios de eficiencia energética y construcción sustentable , junto con herramientas para gestionar, ejecutar y evaluar proyectos que tengan viabilidad económica.

“Buscamos que aquellos que se acerquen a ella salgan con capacidades y criterios de eficiencia energética, construcción sustentable y también con la posibilidad de gestionar, ejecutar y revisar proyectos que tengan viabilidad económica”, manifestó Ramos.

La directora de Educación Superior destacó, además, que la especialización se encuentra en línea con las políticas ambientales impulsadas por la Provincia.

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A quiénes está dirigida la especialización en San Rafael

La rectora del IES 9-012 de Informática, Marcela Santa Rosa, explicó que la propuesta está orientada a personas que cuenten con experiencia o formación previa dentro del sector de la construcción.

Entre los posibles destinatarios se encuentran maestros mayores de obra, arquitectos, ingenieros y profesionales que trabajen en el diseño o la ejecución de proyectos de construcción.

Por su parte, Hugo Ghiglione, contador del IES 9-012, destacó que la especialización contempla las dimensiones ambientales, sociales y económicas de la actividad. “Estamos atendiendo esta demanda y, a la vez, atendiendo también el ambiente, lo social y lo económico. Si bien esta es una formación que se da por primera vez en nuestra provincia, tiene la posibilidad de ser asincrónica, con un encuentro presencial una vez al mes”, explicó.

Ghiglione agregó que esta modalidad permitirá que los profesionales realicen la formación desde el lugar en el que se encuentren y puedan aplicar los contenidos en las obras o proyectos que estén desarrollando.

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Cómo será el cursado en San Rafael

La especialización tendrá una modalidad combinada. El cursado se desarrollará principalmente de manera virtual y asincrónica, mientras que una vez al mes se realizará un encuentro presencial con los docentes responsables de los diferentes módulos.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través de un formulario disponible en la página oficial del IES 9-012 de Informática.

Los interesados también podrán efectuar consultas mediante el correo electrónico o el número telefónico publicados en el sitio web de la institución.

Cuánto cuesta y cuándo comienza el curso en San Rafael

La especialización comenzará el 1 de agosto y tendrá un costo de 12 cuotas mensuales de $40.000, distribuidas en dos semestres. Además, se deberá abonar una matrícula de inscripción de $30.000. Sin embargo, las primeras 20 personas que completen su inscripción no tendrán que pagarla.

Quienes opten por abonar la totalidad de la formación de manera anticipada accederán a un descuento y pagarán un valor final de $350.000.