Maternidad Cuidada realizó un taller para embarazadas en San Rafael

El programa Maternidad Cuidada , dependiente de la Dirección de Salud del Municipio de San Rafael , desarrolló un taller recreativo y de contención emocional en el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio El Sosneado , ubicado en Los Filtros y Jacarandá.

La propuesta estuvo destinada a embarazadas y sus acompañantes , con el objetivo de generar un espacio de encuentro, escucha y acompañamiento durante el proceso de gestación.

Durante la jornada, las participantes compartieron un desayuno y formaron parte de distintas actividades recreativas, juegos, sorteos y dinámicas orientadas a fortalecer el vínculo con sus bebés.

Además, el encuentro permitió que las futuras mamás pudieran expresar emociones, dudas y experiencias vinculadas a la maternidad, en un ámbito de contención y acompañamiento.

La kinesióloga del programa, Laura Giménez, destacó que “la idea es que las mamás puedan compartir lo que sienten en esta etapa, conectarse con sus bebés y encontrar un espacio de acompañamiento emocional junto a otras mujeres y sus familias”.

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Una mirada integral de la maternidad

Desde el programa remarcaron la importancia de abordar la maternidad de manera integral, contemplando no solo los aspectos vinculados a la salud física, sino también el bienestar emocional de las futuras mamás.

En ese sentido, Maternidad Cuidada busca acompañar a las embarazadas durante una etapa clave, promoviendo espacios de escucha, contención y trabajo interdisciplinario.

Cómo participar de Maternidad Cuidada

Quienes deseen sumarse al programa pueden acercarse los miércoles, desde las 11, al Centro Modular, ubicado en General Paz 841, donde se desarrollan encuentros con todo el equipo interdisciplinario.

También pueden participar los viernes, a la misma hora, en el CIC del barrio El Sosneado, ubicado en Los Filtros y Jacarandá.