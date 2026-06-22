Desde 2027 será obligatoria en la provincia de Mendoza la identificación equina

Avanza el nuevo sistema de identificación equina con tecnología de microchip, documentación sanitaria y registro digital . La medida será voluntaria hasta fines de 2026 y obligatoria desde 2027 . Apunta a fortalecer la trazabilidad, acreditar la propiedad, mejorar controles sanitarios y reforzar la prevención del abigeato y los accidentes viales.

La provincia de Mendoza dio un paso hacia la modernización del control animal con la puesta en marcha del nuevo Registro de Identificación Equina , un sistema que incorporará herramientas tecnológicas y sanitarias para garantizar una mayor trazabilidad y seguridad sobre los caballos que circulan dentro del territorio provincial.

La implementación quedó formalizada este mes mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y será coordinada por la Dirección Provincial de Ganadería , en línea con la normativa nacional vigente y las disposiciones del SENASA que establecen mecanismos de identificación electrónica para equinos .

El nuevo esquema registral estará basado en cuatro componentes principales: la colocación de un microchip inyectable de lectura única, una Libreta Sanitaria Equina actualizada, tres fotografías del animal (de frente y perfiles laterales), y un sistema informático provincial donde quedarán registrados datos del propietario o tenedor, antecedentes del ejemplar y futuras transferencias.

Desde el organismo provincial explicaron que este modelo permitirá optimizar el seguimiento sanitario, fortalecer los controles sobre traslados, reuniones ecuestres y operaciones de compra y venta, además de aportar mayor respaldo sobre el origen y titularidad de cada animal.

En diálogo con SITIO ANDINO desde Malargüe, el director de Ganadería, Roberto Ríos, señaló que la implementación será optativa hasta el 31 de diciembre de 2026 y que a partir del 1 de enero de 2027 comenzará a regir de manera obligatoria.

El funcionario remarcó que esta herramienta se suma al trabajo articulado que llevan adelante el Ministerio de Seguridad de Mendoza, Policía Rural, Dirección de Ganadería, áreas municipales de bromatología y el Ministerio Público Fiscal para combatir el abigeato y desalentar la comercialización clandestina de carne.

Además, Ríos destacó que el registro también busca aportar soluciones ante los reiterados accidentes de tránsito ocurridos en rutas mendocinas con participación de caballos sin identificación, permitiendo determinar responsabilidades y promover una mayor tenencia responsable de los animales.