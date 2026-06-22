Paso Pehuenche busca transformarse en atractivo del invierno

El Paso Pehuenche consolida su crecimiento como corredor turístico binacional también durante el invierno . Desde Chile anticipan un a temporada con alta afluencia de visitantes y destacan que el desarrollo de servicios, infraestructura y experiencias de montaña fortalece una macro región turística entre el Sur de Mendoza y la Región del Maule .

Desde hace varios años, el Paso Internacional Pehuenche dejó de ser una vía exclusivamente estival para transformarse en un eje estratégico del desarrollo turístico entre Argentina y Chile . La apertura del corredor andino durante parte de la temporada invernal amplió las oportunidades económicas y posicionó al Sur mendocino como un actor central dentro de una propuesta turística de carácter binacional .

Aunque las condiciones climáticas extremas y las nevadas intensas pueden generar cierres temporarios hasta garantizar la transitabilidad, el funcionamiento del corredor Paso Pehuench e durante junio y julio abrió una nueva ventana para el turismo de montaña, generando movimiento de visitantes, servicios y actividades vinculadas al paisaje cordillerano.

La proyección turística es seguida de cerca tanto por organismos públicos como por el sector privado a ambos lados de la cordillera. El fortalecimiento del corredor se apoya además en la diversidad de atractivos y servicios distribuidos sobre las rutas 145, en Argentina, y CH 115, en Chile.

PASO PEHUENCE NIEVE MALARGUE IMPACTA.jpg Paso Pehuenche, al Sur de Mendoza.

Paso Pehuenche y el turismo binacional

En diálogo con SITIO ANDINO, la jefa de Turismo de la comuna chilena de San Clemente, Yara Droguett, sostuvo que para esta temporada esperan recibir más de 400 mil turistas en sectores concesionados ubicados sobre la ruta internacional Paso Pehuenche.

La funcionaria explicó que actualmente trabajan en la puesta a punto de los operativos junto a distintos organismos vinculados al turismo de montaña, con el objetivo de garantizar seguridad, asistencia y servicios para quienes visiten la cordillera.

Entre los puntos más convocantes aparece el sector de Lo Aguirre, en cercanías de Laguna del Maule, donde funcionan espacios gastronómicos, comercios y alquiler de artículos para nieve como trineos y otros elementos recreativos.

Droguett destacó además que cada invierno se incorpora personal específico para integrar brigadas turísticas destinadas a brindar información, primeros auxilios y acompañamiento a los visitantes.

Para la referente chilena, como para SITIO ANDINO, Paso Pehuenche representa hoy el principal vector de crecimiento de una macro región turística integrada por Malargüe, San Rafael y General Alvear, con posibilidades de expansión hacia otras provincias argentinas y conexión directa con las comunas del Maule y el litoral del Pacífico, consolidando una oferta que ya no reconoce estaciones ni fronteras.