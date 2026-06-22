San Rafael vuelve a instalar la pantalla gigante para ver a la Selección Argentina

Para revivir aquellas inolvidables jornadas de alegría que se vivieron en diciembre de 2022, la pantalla gigante vuelve al Parque Yrigoyen para que los vecinos de San Rafael puedan alentar todos juntos al Selección de Fútbol de Argentina .

La propuesta será este lunes, desde las 13.30 , cuando la Scaloneta enfrente al combinado de Austria en una nueva presentación del certamen mundialista de Norteamérica 2026.

“A pedido del público vuelve la cábala. Nos pedían la posibilidad de proyectar el partido y lo vamos a hacer en el mismo lugar donde vivimos con tanta emoción la coronación de la tercera estrella”, expresó el coordinador de Juventud de la Municipalidad de San Rafael, Julen Rabino .

La transmisión se realizará en la pantalla gigante ubicada a espaldas del Teatro Griego Chacho Santa Cruz , en el Parque Yrigoyen, uno de los espacios donde los sanrafaelinos se reunieron para acompañar a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022.

Foodtrucks y clima albiceleste

Además de ver el partido en pantalla gigante, quienes se acerquen al lugar podrán disfrutar de propuestas gastronómicas junto a los foodtrucks. “Vamos a estar en el lugar de siempre. Los invitamos a todos a acercarse con la bandera, la camiseta y la pasión albiceleste”, agregó Rabino.

De esta manera, San Rafael volverá a reunir a vecinos, familias y fanáticos para compartir una jornada mundialista y acompañar a la Selección Argentina en comunidad.