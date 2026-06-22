22 de junio de 2026
{}
Sitio Andino
San Rafael

San Rafael vuelve a instalar la pantalla gigante para ver a la Selección Argentina

La convocatoria en San Rafael será este lunes desde las 13.30, a espaldas del Teatro Griego, con foodtrucks y clima albiceleste.

Pantalla gigante en San Rafael para ver a la Selección.

Pantalla gigante en San Rafael para ver a la Selección.

Por Sitio Andino Departamentales

Para revivir aquellas inolvidables jornadas de alegría que se vivieron en diciembre de 2022, la pantalla gigante vuelve al Parque Yrigoyen para que los vecinos de San Rafael puedan alentar todos juntos al Selección de Fútbol de Argentina.

La propuesta será este lunes, desde las 13.30, cuando la Scaloneta enfrente al combinado de Austria en una nueva presentación del certamen mundialista de Norteamérica 2026.

La cábala vuelve al Parque Yrigoyen en San Rafael

“A pedido del público vuelve la cábala. Nos pedían la posibilidad de proyectar el partido y lo vamos a hacer en el mismo lugar donde vivimos con tanta emoción la coronación de la tercera estrella”, expresó el coordinador de Juventud de la Municipalidad de San Rafael, Julen Rabino.

La transmisión se realizará en la pantalla gigante ubicada a espaldas del Teatro Griego Chacho Santa Cruz, en el Parque Yrigoyen, uno de los espacios donde los sanrafaelinos se reunieron para acompañar a la Selección durante el Mundial de Qatar 2022.

Foodtrucks y clima albiceleste

Además de ver el partido en pantalla gigante, quienes se acerquen al lugar podrán disfrutar de propuestas gastronómicas junto a los foodtrucks. “Vamos a estar en el lugar de siempre. Los invitamos a todos a acercarse con la bandera, la camiseta y la pasión albiceleste”, agregó Rabino.

De esta manera, San Rafael volverá a reunir a vecinos, familias y fanáticos para compartir una jornada mundialista y acompañar a la Selección Argentina en comunidad.

Temas
Seguí leyendo

¿Por qué Mendoza no tiene parques eólicos? El caso de El Sosneado explica el principal obstáculo

San Rafael conmemoró el 20 de junio con un gran desfile y una bandera de 200 metros

Si vas a San Rafael, estos 3 lugares gratis merecen una visita obligada

Capacitarán en administración y gestión a cooperativas de San Rafael

Para tener gas del nuevo gasoducto, Alvear deberá acordar con San Rafael y Ecogas

Regalos útiles, lindos y duraderos para sorprender a papá en su día

Algunos comercios de San Rafael se achican y otros cierran sus puertas

"Cuando los sanrafaelinos nos unimos, hacemos cosas importantes"

Lee además
Murió Chicho Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años.

Murió "Chicho" Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años
Jóvenes, sensores y creatividad: la historia detrás de un desarrollo que nació  de estudiantes.

Estudiantes de San Rafael buscan crear un sistema inteligente para optimizar viveros y cultivos
LO QUE SE LEE AHORA
Murió Chicho Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años.

Murió "Chicho" Russo, el histórico intendente que gobernó San Rafael durante 12 años

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1359 del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2433 y números ganadores del domingo 21 de junio

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

Resultados del Quini 6 hoy domingo 21 de junio: números ganadores del sorteo 3384

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país.

Arrancó el invierno: dos departamentos de Mendoza entre los más fríos del país

El lugar donde ocurrió el trágico accidente vial.

Terrible choque en Maipú: un muerto y una mujer herida de gravedad