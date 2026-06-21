Seguridad vial en Malargüe y las nuevas formas de movilidad urbana

La seguridad vial es un tema transversal en Malargüe , con acciones conjuntas entre organismos públicos e instituciones para reducir riesgos en calles y rutas del departamento . El crecimiento del uso de nuevas formas de movilidad, como los monopatines eléctricos, y el fortalecimiento de controles preventivos aparecen entre los principales desafíos para evitar siniestros y promover una circulación más segura.

El abordaje de la seguridad vial en Malargüe dejó de centrarse únicamente en sanciones o controles puntuales para transformarse en una estrategia integral que involucra prevención, educación, regulación y participación de la sociedad. La problemática cobra especial relevancia cada vez que se registran siniestros viales con personas lesionadas , una situación que mantiene en alerta a distintos organismos del departamento.

Dentro de ese escenario aparecen nuevas modalidades de movilidad urbana que requieren adecuaciones normativas y una mayor concientización social. Uno de los casos que comienza a ocupar un lugar importante en la agenda local es el crecimiento del uso de monopatines eléctricos en la vía pública .

Recomendaciones para transitar en monopatín en calles de Malargüe

Sobre este fenómeno, el juez Vial de Malargüe, Juan Manuel Negro, explicó a SITIO ANDINO que este tipo de vehículos tiene cada vez mayor presencia en ciudades argentinas y que su utilización debe ajustarse a parámetros de seguridad ya contemplados dentro del marco regulatorio vigente.

Entre las recomendaciones y exigencias mencionadas se encuentran el uso obligatorio de casco, elementos reflectivos, sistemas de señalización y condiciones mínimas de seguridad como luces y seguro correspondiente para circular.

Desde el organismo remarcaron que varios modelos de monopatines eléctricos alcanzan velocidades superiores a los 30 kilómetros por hora y poseen capacidad para desplazarse sobre distintos tipos de superficies, por lo que una utilización inadecuada puede incrementar riesgos tanto para quien conduce como para peatones y otros usuarios del tránsito.

Juan Manuel Negro indicó además que existe un número creciente de consultas realizadas por jóvenes de entre 16 y 18 años interesados en conocer las condiciones para conducir este tipo de vehículos. En ese contexto recordó que el acceso a la licencia de conducir mantiene requisitos específicos y que se insiste en respetar la normativa vigente mientras se fortalecen las campañas de concientización.

Embed - PROGRAMA EMBAJADOR JOVEN DE LA SEGURIDAD VIAL

Controles de caños de escapes en calles de Malargüe

Otro eje de trabajo que impulsa el Juzgado Vial junto con la Policía de Mendoza está relacionado con el control preventivo de emisiones sonoras.

Actualmente se realizan más de diez mediciones diarias con decibelímetro sobre automóviles y motocicletas para verificar el cumplimiento de los límites permitidos. El objetivo es detectar de manera temprana vehículos con escapes libres, sistemas modificados o situaciones que puedan derivar en infracciones.

Desde el organismo explicaron que regularizar estas condiciones de manera anticipada evita sanciones económicas, retenciones preventivas y otras consecuencias administrativas.

En paralelo, continúa desarrollándose el programa Embajador Joven de la Seguridad Vial, recientemente declarado de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza. La iniciativa busca fortalecer la educación vial, promover hábitos responsables y generar conciencia entre adolescentes y jóvenes, entendiendo que la prevención y el respeto por las normas siguen siendo herramientas centrales para construir una movilidad más segura en Malargüe.