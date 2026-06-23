San Rafael: trasladan en helicóptero a un hombre que sufrió quemaduras en su cuerpo

La víctima se encuentra internada en grave estado de salud.

Un hombre de 39 años fue trasladado de urgencia en el helicóptero policial Halcón III desde San Rafael hacia el Hospital Luis Lagomaggiore, luego de sufrir graves quemaduras en un accidente doméstico por lo que la víctima sufrió lesiones en el 70% de su cuerpo con compromiso de las vías aéreas.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en calle El Chañaral al 4000, en la zona de Las Paredes, San Rafael . Según informaron fuentes policiales, el hombre intentaba encender una estufa utilizando un bidón con combustible cuando se produjo una explosión que generó un incendio y le provocó heridas de consideración.

La víctima sufrió un accidente doméstico en su casa de San Rafael.

Tras ser asistido en el lugar, el hombre fue trasladado al Hospital Schestakow, donde los médicos debido a la gravedad de las lesiones, decidieron activar un operativo sanitario de alta complejidad para trasladarlo al Hospital Luis Lagomaggiore de Mendoza, que cuenta con una Unidad del Quemado especializada.

Trasladan desde San Rafael al hospital Luis Lagomaggiore a un hombre accidentado

La emergencia requirió la intervención del helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza, que concretó el traslado aéreo del paciente hacia la Ciudad de Mendoza. Algo similar había ocurrido este lunes desde San Martín, con una mujer herida en un incendio.

El procedimiento fue coordinado entre los equipos médicos del Hospital Schestakow y del Hospital Luis Lagomaggiore, junto con personal sanitario, efectivos policiales, Bomberos y el Cuerpo de Aviación Policial (CAP).

Helicoptero traslado ambulancia

El paciente había sufrido el accidente durante la mañana y quedó internado inicialmente en San Rafael. De acuerdo con el último parte médico, las quemaduras afectaron una amplia superficie corporal y también comprometieron las vías respiratorias, una situación que requiere cuidados intensivos y seguimiento especializado.

Mientras continúa la atención médica del hombre, las autoridades trabajan para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente doméstico que terminó provocando la explosión y el posterior incendio dentro de la vivienda ubicada en San Rafael.