22 de junio de 2026
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Incendio

Incendio en San Martín: importante operativo para trasladar a una mujer herida

Una mujer sufrió graves heridas tras un incendio en su casa de San Martín y la Policía de Mendoza realizó un operativo para trasladarla al hospital.

Importante operativo de traslado desde San Martín a Mendoza.&nbsp;

Importante operativo de traslado desde San Martín a Mendoza. 

Foto: Yemel Fil
 Por Pablo Segura

Un operativo especial desplegado por la Policía de Mendoza permitió trasladar de urgencia a una mujer que sufrió graves quemaduras luego de un incendio registrado en una vivienda de San Martín, lo que permitió que la víctima quedara internada en el hospital Luis Lagomaggiore para recibir atención especializada.

El siniestro ocurrió en un domicilio ubicado en calle Tomás Guido al 500, de San Martín, donde intervino personal de la Comisaría 12°. La emergencia fue alertada a través de un llamado a la línea de emergencias, tras lo cual efectivos policiales acudieron al lugar y constataron que la vivienda se encontraba afectada por las llamas.

De acuerdo con la información preliminar, dos personas mayores de edad lograron rescatar del interior del inmueble a una mujer que presentaba importantes lesiones producto del fuego. Además, un hombre fue evacuado por la parte posterior de la vivienda.

Grave incendio en San Martín: traslado aéreo de urgencia al Hospital Luis Lagomaggiore

Ante la gravedad de las quemaduras sufridas por la mujer, se activó un operativo sanitario aéreo para acelerar su traslado hacia un centro asistencial de mayor complejidad.

El helicóptero Halcón III de la Policía de Mendoza realizó el traslado desde San Martín hasta la Ciudad de Mendoza, donde la paciente fue derivada al Hospital Luis Lagomaggiore, quedando internada para recibir tratamiento médico especializado.

Mientras continúa la asistencia a los afectados, las autoridades trabajan para establecer las causas que originaron el incendio en la vivienda. Por el momento, el origen del fuego permanece bajo investigación y se aguarda información oficial sobre la evolución del estado de salud de las personas involucradas.

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