Sistema inteligente para viveros: el proyecto de estudiantes de San Rafael que busca ahorrar agua y recursos

Jóvenes, sensores y creatividad: la historia detrás de un desarrollo que nació de estudiantes.

Un grupo de estudiantes de San Rafael logró convertir una experiencia educativa en un proyecto con impacto productivo. A través del programa Conectados por Mendoza Futura , desarrollaron un sistema inteligente para viveros que incorpora tecnología para optimizar recursos, mejorar cultivos y acompañar las decisiones de los productores.

La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Producción de Mendoza , promueve la creación de proyectos innovadores entre alumnos de nivel secundario de toda la provincia. Los jóvenes comenzaron su recorrido con un emprendimiento de comercialización de miel denominado “Mielita” , con el que lograron reunir recursos para adquirir el equipamiento necesario y avanzar en el desarrollo tecnológico.

El equipo, integrado por Kevin Barros, Dylan Bastías, Alma Sánchez, Luján Ghiretti, Pamela Rodríguez y Araceli Aguilera, participó del Episodio 4 del programa, una instancia donde los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos y trabajan junto a sectores productivos de sus departamentos para crear soluciones concretas.

Para su construcción, los estudiantes utilizaron placas ESP32S, sensores, actuadores y la plataforma Arduino IoT Cloud, herramientas que permiten recopilar información, enviarla a un sistema centralizado y monitorear diferentes variables sin necesidad de una supervisión permanente. El prototipo tecnológico apunta a resolver desafíos habituales de los productores viveristas, entre ellos:

Control de variables ambientales para mejorar las condiciones de crecimiento de las plantas,

Uso eficiente del agua mediante sistemas automatizados,

Seguimiento del desarrollo de cultivos a través de datos en tiempo real,

Mejora de la productividad mediante información precisa para la toma de decisiones.

Del aprendizaje en el aula a una solución aplicada al sector productivo

“Lo llamativo de este proyecto es que los estudiantes pudieron recorrer distintas etapas del proceso de aprendizaje. Crearon un emprendimiento, administraron recursos, incorporaron tecnología y desarrollaron una solución con impacto productivo”, explicó Ramiro Gandiotto, monitor territorial de Conectados en San Rafael.

Además, destacó que los alumnos pertenecen a una escuela con orientación turística y contable, por lo que el programa les permitió acercarse a áreas vinculadas con la tecnología, innovación y desarrollo de habilidades sociales.

proyecto de estudiantes de San Rafael vivero

“Descubrieron herramientas que antes no conocían, como el uso de sensores, mandos a distancia, la captura de datos en campo y el envío de información hacia un nodo de monitoreo. Pudieron experimentar con tecnología aplicada a problemas reales”, señaló Gandiotto.

Desde la organización destacaron que el proyecto refleja uno de los principales objetivos de la iniciativa: combinar conocimientos tecnológicos y habilidades sociales para generar soluciones innovadoras que aporten al desarrollo productivo de Mendoza y a las necesidades de las comunidades.