21 de junio de 2026
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Estudiante

Sistema inteligente para viveros: el proyecto de estudiantes de San Rafael que busca ahorrar agua y recursos

La iniciativa nace del programa Conectados por Mendoza Futura y permitió a jóvenes desarrollar una herramienta innovadora para productores de la provincia.

Jóvenes, sensores y creatividad: la historia detrás de un desarrollo que nació&nbsp; de estudiantes.

Jóvenes, sensores y creatividad: la historia detrás de un desarrollo que nació  de estudiantes.

Por Sitio Andino Departamentales

Un grupo de estudiantes de San Rafael logró convertir una experiencia educativa en un proyecto con impacto productivo. A través del programa Conectados por Mendoza Futura, desarrollaron un sistema inteligente para viveros que incorpora tecnología para optimizar recursos, mejorar cultivos y acompañar las decisiones de los productores.

El proyecto de estudiantes de San Rafael para optimizar la producción en viveros

La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Producción de Mendoza, promueve la creación de proyectos innovadores entre alumnos de nivel secundario de toda la provincia. Los jóvenes comenzaron su recorrido con un emprendimiento de comercialización de miel denominado “Mielita”, con el que lograron reunir recursos para adquirir el equipamiento necesario y avanzar en el desarrollo tecnológico.

El equipo, integrado por Kevin Barros, Dylan Bastías, Alma Sánchez, Luján Ghiretti, Pamela Rodríguez y Araceli Aguilera, participó del Episodio 4 del programa, una instancia donde los estudiantes aplican los conocimientos adquiridos y trabajan junto a sectores productivos de sus departamentos para crear soluciones concretas.

Para su construcción, los estudiantes utilizaron placas ESP32S, sensores, actuadores y la plataforma Arduino IoT Cloud, herramientas que permiten recopilar información, enviarla a un sistema centralizado y monitorear diferentes variables sin necesidad de una supervisión permanente. El prototipo tecnológico apunta a resolver desafíos habituales de los productores viveristas, entre ellos:

  • Control de variables ambientales para mejorar las condiciones de crecimiento de las plantas,

  • Uso eficiente del agua mediante sistemas automatizados,

  • Seguimiento del desarrollo de cultivos a través de datos en tiempo real,

  • Mejora de la productividad mediante información precisa para la toma de decisiones.

Del aprendizaje en el aula a una solución aplicada al sector productivo

“Lo llamativo de este proyecto es que los estudiantes pudieron recorrer distintas etapas del proceso de aprendizaje. Crearon un emprendimiento, administraron recursos, incorporaron tecnología y desarrollaron una solución con impacto productivo”, explicó Ramiro Gandiotto, monitor territorial de Conectados en San Rafael.

Además, destacó que los alumnos pertenecen a una escuela con orientación turística y contable, por lo que el programa les permitió acercarse a áreas vinculadas con la tecnología, innovación y desarrollo de habilidades sociales.

proyecto de estudiantes de San Rafael vivero

“Descubrieron herramientas que antes no conocían, como el uso de sensores, mandos a distancia, la captura de datos en campo y el envío de información hacia un nodo de monitoreo. Pudieron experimentar con tecnología aplicada a problemas reales”, señaló Gandiotto.

Desde la organización destacaron que el proyecto refleja uno de los principales objetivos de la iniciativa: combinar conocimientos tecnológicos y habilidades sociales para generar soluciones innovadoras que aporten al desarrollo productivo de Mendoza y a las necesidades de las comunidades.

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