Jaime Prats: avanza la causa por robo de ganado que tuvo a un policía entre los detenidos

El productor ganadero Ramón Carabajal dialogó con Noticiero Andino de General Alvear y se refirió a la actualidad de la causa judicial que lo tiene como víctima , luego de sufrir un importante robo de ganado en su campo de Jaime Prats .

El caso tuvo una fuerte repercusión no solo por el hecho delictivo, sino también por la posterior persecución y el siniestro vial que sufrió Carabajal junto a su esposa. Además, entre las personas detenidas por el robo se encuentra un efectivo policial , situación que sumó mayor impacto a la investigación.

Durante la entrevista, Carabajal confirmó algunos datos vinculados a los detenidos y brindó detalles sobre el avance de la causa . El productor remarcó que, pese a ser la víctima del robo, debió afrontar una importante suma de dinero para recuperar los animales sustraídos.

Según contó, el ganado robado se encontraba en el corral del Estado , por lo que tuvo que pagar una cifra considerable para poder retirarlo y volver a tenerlo en su poder.

El reclamo de la víctima sobre el robo en Jaime Prats

Carabajal expresó su malestar por la situación y cuestionó que, después de haber sido víctima de un delito, haya tenido que realizar un desembolso económico para recuperar los animales que le pertenecían.

El episodio continúa bajo investigación y mantiene la atención en la zona, especialmente por la magnitud del robo, la persecución posterior y la presencia de un policía entre los detenido.

Embed - ABIGEATO EN JAIME PRATS: ¿CÓMO ES LA ACTUALIDAD DE LA CAUSA?

Reunión importante con productores ganaderos

En la noche del jueves el titular de la Policía Rural, Adrian Ríos, se reunió con productores ganaderos para escuchar las inquietudes en lo que respecta a casos de abigeato en la zona, especialmente después de lo ocurrido con Ramón Carabajal, en la zona de Jaime Prats. En diálogo con Noticiero Andino el jefe policial remarcó que el encuentro fue positivo y que lo más complejo ahora será recuperar la confianza de los productores con el objetivo de que brinden la información necesaria para trabajar de manera conjunta contra la inseguridad en la zona rural.