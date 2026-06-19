19 de junio de 2026
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Sitio Andino
Municipalidad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza recuperó 1.200 kilos de residuos electrónicos en Plaza España

Por primera vez, la iniciativa de la Municipalidad de Mendoza incorporó la recepción de cigarrillos electrónicos o vapers fuera de uso, de los cuales se recuperaron 15 kilos.

Recuperaron 1.200 kilos de residuos electrónicos en la Municipalidad de Mendoza.

Recuperaron 1.200 kilos de residuos electrónicos en la Municipalidad de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza llevó adelante una nueva campaña de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) en la Plaza España, en el marco de las actividades desarrolladas durante el Mes del Ambiente.

La iniciativa permitió recuperar 1.200 kilos de residuos electrónicos y sumó, por primera vez, la recepción de cigarrillos electrónicos o vapers fuera de uso, un tipo de residuo que requiere una gestión diferenciada por sus componentes y baterías.

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Una campaña para promover la economía circular

La propuesta convocó a vecinos y vecinas a acercar equipos eléctricos y electrónicos en desuso, con el objetivo de garantizar su correcta disposición final y favorecer la recuperación de materiales.

De esta manera, muchos de estos elementos pueden reincorporarse a los circuitos productivos mediante procesos vinculados a la economía circular, evitando que terminen en basurales o espacios no habilitados.

Los resultados de la jornada reflejan la creciente importancia de abordar una de las corrientes de basura que más ha aumentado en los últimos años. El avance tecnológico y la renovación acelerada de dispositivos generan nuevos desafíos ambientales que requieren estrategias específicas para su recuperación, tratamiento y valorización.

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Vapers fuera de uso: el nuevo residuo que se incorporó a la campaña de la Municipalidad de Mendoza

Uno de los principales hitos de esta edición fue la incorporación de los vapers dentro de los materiales recepcionados. Como resultado, se recuperaron 15 kilos de estos dispositivos, cuyos componentes electrónicos y baterías necesitan una gestión especial para evitar impactos ambientales negativos.

La incorporación de este nuevo residuo responde a la necesidad de adaptar las políticas ambientales a los cambios en los hábitos de consumo y a la aparición de nuevas corrientes de desechos que demandan soluciones concretas.

En ese sentido, la Ciudad continúa fortaleciendo herramientas para dar respuesta a problemáticas emergentes y promover prácticas responsables entre la ciudadanía.

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Participación social e inclusión ambiental

La campaña contó con la participación de la Asociación Civil Traperos de Emaús Mendoza, cuya labor aportó una importante dimensión social a la iniciativa, promoviendo la recuperación de materiales y generando oportunidades vinculadas a la economía social y circular.

También formaron parte de la jornada los Guardianes Ambientales, el grupo de jóvenes con discapacidad que desde 2022 desarrolla acciones de concientización, sensibilización y educación ambiental en distintos espacios de la Ciudad.

Su participación contribuyó a fortalecer el carácter inclusivo de la propuesta y el vínculo con la comunidad.

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Gestión urbana y compromiso ambiental

Las tareas operativas y logísticas estuvieron a cargo de la Dirección de Higiene Urbana, área que impulsa una gestión integral orientada a combinar la excelencia en los servicios urbanos con políticas de sostenibilidad ambiental.

Asimismo, participaron integrantes del área de Juventudes, quienes acompañaron especialmente la iniciativa de recuperación de cigarrillos electrónicos para su adecuada disposición final.

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