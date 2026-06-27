Conectados avanza en Mendoza con más articulación entre escuelas, empresas y municipios

El Ministerio de Producción de Mendoza , a través del programa Conectados , avanza en el fortalecimiento de su presencia en todo el territorio provincial mediante el trabajo conjunto con municipios, cámaras empresarias e instituciones educativas .

En ese marco, autoridades del programa realizaron una recorrida por Malargüe, San Rafael y General Alvear con el objetivo de coordinar las actividades previstas para el segundo semestre y generar nuevas oportunidades para los estudiantes que participan de la iniciativa.

Durante la agenda de trabajo, el equipo de Conectados mantuvo reuniones con autoridades municipales, cámaras de comercio, referentes del sector productivo e instituciones educativas , con el propósito de fortalecer la articulación territorial y avanzar en futuras vinculaciones entre estudiantes y empresas.

Además, se comenzó a planificar la realización de las próximas Muestras de Mitad de Temporada , uno de los principales espacios donde los jóvenes presentan los proyectos desarrollados durante el programa.

"Han sido jornadas muy intensas y enriquecedoras. Pudimos fortalecer vínculos con actores clave de cada departamento, escuchar necesidades locales y seguir construyendo oportunidades para nuestros estudiantes", destacó la coordinadora general de Conectados, Maeva Schuster.

image

La recorrida por el sur provincial

La agenda comenzó en Malargüe, donde las autoridades mantuvieron encuentros con representantes de la Cámara de Comercio, funcionarios municipales y el intendente Celso Jaque.

También visitaron el Campus Educativo, donde funciona uno de los espacios del programa, y participaron de una reunión de trabajo junto a la monitora territorial Rebeca Ubilla y el director de Educación, Gustavo Cabañas, para coordinar las actividades previstas para el segundo semestre.

Posteriormente, en San Rafael, el equipo dialogó con empresas interesadas en participar de futuras experiencias de vinculación con estudiantes de Episodio 4, además de mantener reuniones con referentes del sector productivo local.

La gira concluyó en General Alvear, donde se analizaron nuevas estrategias de articulación con autoridades municipales, representantes de la Cámara de Comercio y actores vinculados al desarrollo económico del departamento.

image

Un programa que sigue creciendo en Mendoza

Desde el programa destacaron que estos encuentros permiten consolidar una red de trabajo entre el Estado, el sector privado y las instituciones educativas, favoreciendo el desarrollo de proyectos tecnológicos con impacto en las comunidades.

Actualmente, Conectados cuenta con 60 espacios distribuidos en toda la provincia, destinados a brindar herramientas vinculadas con la innovación, la tecnología y las competencias laborales del futuro.

Además, durante este año el programa incorporó contenidos de inteligencia artificial, ampliando la formación de jóvenes de entre 14 y 18 años para responder a las nuevas demandas del mercado laboral.