2 de julio de 2026
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General Alvear

General Alvear: niegan que un reto viral haya terminado con un alumno asistido

Desde la Escuela de Agricultura de General Alvear aclararon que el episodio consta en acta y desmintieron que se haya tratado de un reto viral o que un alumno hubiera convulsionado.

Daniela López, directora de la Escuela de Agricultura.

Daniela López, directora de la Escuela de Agricultura.

Por Sitio Andino Departamentales

Tras distintas versiones que circularon en los últimos días sobre un episodio ocurrido en la Escuela de Agricultura de General Alvear, la directora de la institución, Daniela López, brindó la versión oficial de lo sucedido y desmintió algunos trascendidos que se viralizaron en redes sociales.

El hecho involucró a un alumno de los primeros años del establecimiento, quien debió recibir asistencia médica. Sin embargo, desde la escuela aclararon que la situación fue abordada de manera inmediata y que todo lo ocurrido quedó asentado en un acta institucional.

La Escuela de Agricultura desmintió versiones sobre el episodio

En diálogo con este medio, la directora Daniela López negó que el hecho haya estado vinculado a un reto viral, tal como indicaban algunas versiones que comenzaron a circular en las últimas horas. Además, aclaró que tampoco es cierto que uno de los estudiantes involucrados haya sufrido convulsiones.

Hay audios y comentarios que no tienen asidero”, aseguró López, en referencia a los mensajes que se viralizaron en redes sociales y que generaron preocupación entre padres y miembros de la comunidad educativa.

La versión oficial quedó asentada en acta

Según explicó la directora, la institución cuenta con una versión oficial de lo ocurrido, la cual consta en acta. En ese marco, remarcó la importancia de evitar la difusión de información no confirmada, especialmente cuando involucra a menores de edad y a una comunidad educativa.

Desde la escuela buscaron llevar tranquilidad y remarcaron que se actuó conforme a los protocolos correspondientes ante la situación que requirió la asistencia del alumno.

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