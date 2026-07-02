2 de julio de 2026
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Sitio Andino
General Alvear

Drones policiales en General Alvear: cómo trabaja la nueva Unidad VANT

La Policía de Mendoza incorporó a General Alvear al sistema de vigilancia aérea con drones, una herramienta clave para operativos preventivos y judiciales.

Uso de drones de la Policía de Mendoza en General Alvear.

Uso de drones de la Policía de Mendoza en General Alvear.

Por Sitio Andino Departamentales

Desde el pasado mes de mayo funciona en General Alvear la nueva base operativa de la Unidad VANT de la Policía de Mendoza, el área especializada en patrullaje aéreo con drones que se aplica a tareas de prevención, búsqueda, rescate, investigaciones y apoyo a operativos judiciales.

La base se encuentra en el edificio de la Jefatura Departamental y Comisaría 14 de General Alvear, y forma parte del sistema de vigilancia aérea que la fuerza despliega en distintos puntos de la provincia.

Cómo trabaja la Unidad VANT en General Alvear

La Unidad VANT utiliza drones para reforzar el trabajo policial en terreno, especialmente en procedimientos que requieren una rápida visualización aérea, seguimiento de zonas amplias o apoyo a efectivos desplegados en operativos.

Esta herramienta permite ampliar la capacidad de respuesta ante distintas situaciones, como rastrillajes, búsqueda de personas, tareas preventivas, investigaciones y procedimientos ordenados por la Justicia.

Un operativo clave en Bowen

En las últimas horas, la rápida intervención de la Unidad VANT permitió localizar a un hombre que era buscado en el distrito de Bowen. El procedimiento se realizó mediante un operativo coordinado entre efectivos policiales y el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), lo que permitió avanzar con mayor precisión en la búsqueda.

La incorporación de esta base en General Alvear representa un avance en materia de seguridad y prevención, al sumar tecnología aérea al trabajo cotidiano de la Policía de Mendoza en el departamento.

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