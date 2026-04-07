La mitad de los trabajadores argentinos lucha cada mes con ingresos por debajo de $800.000

Existe una sensación generalizada de que el ingreso no alcanza para cubrir gastos esenciales como la vivienda, la indumentaria, los servicios, la cultura y el entretenimiento. En ese contexto, muchos se privan de actividades, gustos o incluso necesidades para poder estirar lo más posible el dinero.

Justamente ello analizó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en su última Encuesta Permanente de Hogares (EPH), donde relevó la evolución del ingreso en el último trimestre de 2025 . De acuerdo a los datos, en promedio, el ingreso per cápita alcanzó los $635.996, mientras que la mediana se ubicó en $450.000, lo que evidencia que una gran parte de la población percibe ingresos por debajo del promedio general.

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Al poner el foco exclusivamente en quienes tienen trabajo , los ingresos muestran otro nivel. Entre la población ocupada, el ingreso promedio fue de $1.068.540 , según el INDEC. Sin embargo, la mediana -que marca el punto donde la mitad gana más y la otra mitad menos- se ubicó en $800.000 , lo que indica que la mitad de los trabajadores se ubica por debajo del promedio.

Cuando se analiza por niveles de ingreso , las diferencias se distribuyen así:

En los sectores más bajos (primeros cuatro deciles), el ingreso promedio fue de $392.439.

En el nivel medio (deciles 5 a 8), alcanzó los $1.016.016.

En los niveles más altos (deciles 9 y 10) llegó a $2.526.316.

Dentro de este universo, los asalariados -es decir, quienes trabajan en relación de dependencia- suman 9,5 millones de personas y tienen un ingreso promedio de $1.082.635.

Por su parte, quienes tienen descuento jubilatorio, es decir, están registrados, perciben en promedio $1.321.353. En cambio, los trabajadores sin aportes -una forma de medir la informalidad- tienen ingresos mucho más bajos, con un promedio de $651.484, prácticamente la mitad.

El rol de los ingresos en los hogares

A nivel de los hogares, según el informe, los ingresos laborales explican el 79,2% del total, mientras que el 20,8% restante proviene de fuentes no laborales como jubilaciones, pensiones o subsidios. Este componente no laboral tiene mayor peso en los sectores de menores ingresos, donde llega a representar 67,7% en el decil más bajo, frente a apenas 12,3% en el más alto.

image El 79% de los ingresos proviene del trabajo y el resto de jubilaciones, pensiones y subsidios.

Además, el informe muestra que en los hogares más vulnerables hay más personas sin trabajo que con trabajo. En promedio, hay 122 personas no ocupadas por cada 100 que sí tienen empleo.

Esta situación se agrava en los sectores de menores ingresos. En el nivel más bajo, por ejemplo, hay 284 personas sin trabajo por cada 100 ocupadas, lo que implica que menos trabajadores deben sostener a más personas, generando una mayor presión sobre los ingresos del hogar.