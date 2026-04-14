14 de abril de 2026
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Robo de datos y temor en Mendoza: cómo identificar correos oficiales de la DGE

Tras el ciberataque que afectó a organismos públicos, crecieron las dudas por correos electrónicos vinculados a cuentas educativas. Aquí, el mail oficial.

Dirección General de Escuelas: cuál es el correo oficial del GEI.
Dirección General de Escuelas: cuál es el correo oficial del GEI.
Por Celeste Funes

Luego del robo de datos que generó preocupación en la comunidad educativa, la Dirección General de Escuelas (DGE) aclaró cuáles son los medios oficiales de comunicación con padres y usuarios. La explicación se debe a que circularon dudas sobre correos electrónicos recibidos en los últimos días.

Desde el organismo educativo explicaron que el correo electrónico [email protected] corresponde a una dirección oficial, pero aclararon que esos mensajes no se envían de forma manual ni directa a los usuarios.

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En ese sentido, precisaron que los mensajes de ese correo se activan solamente cuando un usuario solicita el cambio de contraseña en el sistema. “Cuando ingresan a GEI y hacen click para cambiar la contraseña, se les envía ese mail automáticamente”, enfatizaron.

La aclaración surge en un contexto de preocupación por el robo masivo de datos informáticos que afectó recientemente a distintos organismos en el país, entre ellos servidores vinculados a la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) y sistemas relacionados con la educación.

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Qué pasó con el sistema educativo tras el robo masivo de datos

Desde la Dirección General de Escuelas confirmaron que sí existió un ciberataque que involucró el acceso a información en diversas instituciones del país. Sin embargo, remarcaron que el sistema de Gestión Educativa Integral (GEI) de la DGE no fue hackeado, despejando así uno de los principales temores que surgieron entre docentes, directivos y familias.

De acuerdo con la información oficial, el incidente informático generó inquietud debido a la posible exposición de datos personales, lo que derivó en múltiples consultas de usuarios que recibieron correos electrónicos vinculados a sus cuentas educativas.

En síntesis, “el mensaje del correo oficial te llega a vos si ponés cambiar la clave, si no, no te va a llegar ese mensaje”, remarcaron.

Frente a la circulación de mensajes y la preocupación por la seguridad informática se recomienda a los usuarios verificar siempre el origen de los correos electrónicos y evitar ingresar datos personales en enlaces sospechosos.

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