16 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
seguro

Robo y hurto: cuáles son las diferencias y qué cubre un seguro de vivienda

Entender la diferencia entre robo y hurto es clave para saber si un seguro responderá ante un siniestro. El especialista Edgardo Juchniuk resuelve las dudas.

Dejar una puerta abierta puede salir caro: ¿cuándo el seguro no paga?

Dejar una puerta abierta puede salir caro: ¿cuándo el seguro no paga?

 Por Aconcagua Radio

Saber qué diferencia existe entre robo y hurto puede marcar la diferencia al momento de reclamar un seguro de vivienda. En una nueva columna de Mundo Asegurador por Aconcagua Radio, el especialista Edgardo Juchniuk abordó este tema que genera dudas.

¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto?

Edgardo Juchniuk (EJ): La definición es muy sencilla: para que exista robo debe haber violencia o intimidación, ya sea sobre las cosas o sobre las personas. Ahí se configura lo que es el robo.

Lee además
Cómo cobrar seguro Estrella para empleados de comercio

Paso a paso para cobrar el seguro de retiro La Estrella si trabajás o trabajaste en comercio
La alternativa para alquilar sin poner en compromiso a la familia.

El fin del garante tradicional: la alternativa que simplifica los alquileres

En el hurto, en cambio, no hay violencia. Por ejemplo, si entraron a mi casa porque dejé la puerta abierta, o si alguien toma un celular que estaba sobre la mesa sin ejercer violencia.

También hay que tener en cuenta que la violencia puede ser sobre las cosas. Romper una puerta, una reja o el vidrio de un auto ya se considera robo. No hace falta que haya agresión física directa a una persona.

¿Qué pasa si hay negligencia del dueño?

EJ: El seguro está para cubrir hechos súbitos e imprevistos, no situaciones en las que uno se expone innecesariamente. Por ejemplo, si una persona deja el auto en marcha mientras baja a buscar a un niño a la escuela y se lo llevan, ahí hay una negligencia importante y eso no está cubierto.

Cuando surge la figura de la negligencia, la compañía de seguros no reconoce nada, porque en el contrato se menciona específicamente que uno debe tomar las medidas mínimas de seguridad.

¿Qué cubren los seguros para viviendas?

EJ: En el caso de las viviendas, tenemos la ventaja de que normalmente se cubre tanto el robo como el hurto. Eso no sucede en comercios o industrias, donde generalmente solo se cubre el robo.

Esto se debe a que los comercios están más expuestos al riesgo. Por ejemplo, el robo de ropa o mercadería por parte de mecheras es muy difícil de cubrir, porque ocurre constantemente.

En una vivienda, cuando ocurre un siniestro, no siempre es obligatorio presentar facturas, pero sí hay que demostrar la tenencia del bien. Si te robaron un televisor y conservás el control remoto o el manual, eso ya ayuda a demostrar que ese bien era tuyo.

¿Qué pasa con las viviendas de alquiler temporario?

EJ: Cuando hablamos de alquileres temporarios, hay dos alternativas: asegurar la vivienda individual o asegurar el complejo como si fuera una empresa.

En estos casos, además de los daños por incendio o robo, es muy importante tener una póliza de responsabilidad civil. Esto protege al propietario ante posibles reclamos de los huéspedes.

¿Siempre se repone el valor total de un bien robado?

EJ: No siempre se reconoce el 100% del valor del bien, porque existe lo que se llama depreciación. Si tenés una heladera que tiene 15 años de uso, no vale lo mismo que una nueva, por lo tanto la indemnización se calcula sobre el valor actual del objeto.

Sin embargo, hay casos en los que existe reposición a nuevo. Por ejemplo, en muchos seguros, si un televisor tiene hasta tres años de antigüedad y se demuestra con factura, en caso de pérdida total te entregan otro de similares características.

¿Qué factores influyen en el costo del seguro de vivienda?

EJ: Las compañías evalúan muchas variables. Por ejemplo: si la vivienda tiene rejas, puertas reforzadas, alarma monitoreada o medidas de seguridad adicionales.

No es lo mismo una casa que limita con un baldío que una que está rodeada por otras viviendas habitadas. Tampoco es lo mismo vivir en planta baja que en un piso alto.

Mientras más medidas de seguridad tenga la vivienda, menor suele ser el costo de la póliza, porque se reduce el riesgo.

¿Qué recomendaciones finales hay que tener en cuenta?

EJ: Lo más importante es no quedarse solo con la idea de que tengo seguro y listo. Hay que revisar periódicamente las sumas aseguradas y actualizarlas.

Con el tiempo vamos adquiriendo nuevos bienes o reemplazando otros, y eso modifica el riesgo. Si para algo pagás un seguro es para que te respondan, por eso hay que estar preparado y conocer qué documentación pueden pedirte ante un siniestro.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio:

Embed

Temas
Seguí leyendo

Un investigador del CONICET advirtió que la Enfermedad de Chagas puede causar graves complicaciones a largo plazo

Flor Destéfanis en Aconcagua Radio: "Yo quiero ser gobernadora de Mendoza"

En Aconcagua Radio Jaliff puso el foco en el fuero de familia como principal desafío de la Justicia en Mendoza

Sin tregua en Medio Oriente: crece la tensión entre Estados Unidos e Irán y se complica el escenario global

Lotes y créditos: las claves para comprar un terreno y poder construir en Mendoza

Aprender y aplicar inteligencia artificial: AI Weekend llega a San Rafael abierto a todo público

Cómo reconocer las multas falsas que usan estafadores en Guaymallén para engañar a conductores

Entre negociaciones y ataques, la paz entre Estados Unidos e Irán sigue siendo difícil de lograr

Las Más Leídas

Suben los alquileres y cambia la zona más cara en Mendoza: cuánto cuesta una vivienda en abril de 2026

Alquileres en alza y sorpresa en Mendoza: cambió la zona más cara y estos son los precios

El Quini 6 de este miércoles dejó un nuevo millonario en el país.

El Quini 6 de este miércoles dejó un ganador de más de 2 mil millones: de dónde es y a qué números jugó

El mensaje apareció en una escuela de El Algarrobal, pero se repitió en varios colegios.

Qué medidas tomó la DGE tras las amenazas de tiroteo en varias escuelas de Mendoza

Una de las jubiladas acreedoras de Manuel Adorni declaró en la Justicia: qué dijo. Foto: Infobae.

La curiosa declaración de una de las jubiladas acreedoras de Manuel Adorni

La víctima había sido trasladada de urgencia al hospital Central

Murió tras una feroz pelea callejera en Godoy Cruz y crece la hipótesis de un conflicto narco