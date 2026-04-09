Qué tener en cuenta antes de comprar un terreno en Mendoza: los detalles en Aconcagua Radio

Qué requisitos debe cumplir un lote para acceder a un crédito para construir.

El mercado de lotes en la provincia de Mendoza comienza a mostrar señales de movimiento impulsado por la reaparición de créditos. La posibilidad de acceder a una casa propia con una cuota similar a un alquiler reactivó el interés por los terrenos, pero persisten dudas y errores frecuentes al momento de comprar. En ese contexto, desde el sector inmobiliario advierten que no todos los terrenos sirven para acceder a financiamiento y que muchas operaciones se realizan sin verificar aspectos clave. Así lo explicó Roberto Irrera, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza , en su columna en el programa Encendidos de Aconcagua Radio .

“Si vos tenés un terreno, un ahorro previo y te vas haciendo cargo vos de la construcción, es una cuota de 300.000 pesos que para tener tu casa propia está buenísimo porque es como un alquiler”, explicó el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, Roberto Irrera, en su columna en Aconcagua Radio, sobre la línea del IPV.

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El fin del garante tradicional: la alternativa que simplifica los alquileres

Uno de los primeros puntos a tener en cuenta es que el lote debe cumplir con condiciones básicas para poder ser utilizado en un crédito.

“Un lote tiene que estar perfectamente escriturado y con los servicios mínimos , por ejemplo agua y luz, que por lo menos pasen por la puerta”, detalló Irrera.

Además, remarcó que el terreno no debe estar hipotecado ni tener impedimentos legales que limiten su uso como garantía.

La confusión más común al comprar

Uno de los errores más habituales es creer que se está comprando un lote cuando en realidad se adquiere un porcentaje de dominio dentro de una propiedad mayor.

“Hay publicidades engañosas que dicen ‘vendo lote’ y no es así. Si es un porcentaje de dominio, estamos en un condominio y el banco o el IPV no sabe qué fracción está hipotecando”, explicó.

Este tipo de operaciones suele darse en zonas donde no está permitido el fraccionamiento formal de tierras.

Qué revisar antes de cerrar una operación

Antes de comprar, el especialista recomendó verificar algunos puntos clave:

Que el lote tenga título de propiedad individual

Que el loteo esté aprobado por el municipio

Que no existan deudas o inhibiciones

Que cuente con servicios disponibles

También sugirió consultar en el municipio o con un corredor inmobiliario para validar la documentación.

Un mercado que podría reactivarse

Según Herrera, el regreso del crédito para construcción puede ser el factor que vuelva a dinamizar el mercado de terrenos. “Creo que va a ser la herramienta que va a dar movimiento a los lotes, porque hasta acá venían medio amesetados”, sostuvo.

En esa línea, recordó que experiencias anteriores, como los créditos Procrear, generaron un fuerte impulso en la compra de terrenos y el desarrollo de viviendas.

Escuchá la columna de Roberto Irrera en Aconcagua Radio