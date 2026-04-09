Alquilar sin garantes: qué es el seguro de caución y cómo resuelve un problema común

La alternativa para alquilar sin poner en compromiso a la familia.

En un contexto donde conseguir un garante se vuelve cada vez más difícil y las condiciones para alquilar son cada vez más exigentes, el productor asesor de seguros Edgardo Juchniuk brindó en Aconcagua Radio una guía práctica sobre garantías de alquiler , con especial foco en el seguro de caución .

EJ: Los seguros de caución son garantías para las operaciones, sobre todo inmobiliarias. En esta oportunidad hablaremos fundamentalmente de alquileres de viviendas familiares aunque también hay garantías para alquileres comerciales, pero son distintas, con otros requisitos y condiciones.

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E ste tipo de herramientas viene a resolver un problema bastante importante. Es una ventaja para el locatario , pero también para el locador. ¿Qué es mejor que una aseguradora, que tiene capitales mínimos y regulación de la Superintendencia? Es mucho más seguro que depender de personas físicas.

EJ: No. Mucha gente cree que el seguro de caución funciona como los demás seguros , como una transferencia del riesgo, pero no es así. Esto es una garantía .

Cuando se produce el impago, la aseguradora indemniza al locador, pero después va a repetir contra el locatario. Es lo mismo que pasaría si un amigo pagara por vos: después te va a pedir que le devuelvas el dinero.

¿Cómo se tramita un seguro de caución para alquilar?

EJ: Es muy sencillo. Con una proforma del contrato de alquiler se solicita la cotización a un productor asesor o a la aseguradora. En base a eso se calcula el valor.

La compañía puede pedir documentación, como recibos de sueldo, y revisar tu comportamiento financiero. No solo miran la solvencia, sino si históricamente cumpliste con tus obligaciones.

¿Cuánto cuesta un seguro de caución?

EJ: El costo aproximado puede ser alrededor de un canon mensual por los dos años del contrato. Puede ser más bajo o más alto según la solvencia del solicitante, la compañía y las condiciones del contrato. El pago normalmente se realiza al ingreso, cuando se firma el contrato de alquiler.

¿Qué cubre la póliza además del alquiler?

EJ: Se puede asegurar hasta cinco cánones mensuales. También se puede agregar el depósito en garantía, hasta dos meses de servicios y hasta dos meses más por ocupación indebida.

¿Qué pasa si el inquilino deja de pagar?

EJ: El locador tiene que cumplir los mismos pasos que si no hubiera póliza: notificar con carta documento y hacer el reclamo correspondiente.

Una vez que se produce el impago y se cumplen esos pasos, la aseguradora interviene y paga. Después, la compañía inicia el reclamo contra el locatario.

¿El seguro de caución reemplaza a los garantes tradicionales?

EJ: Con la póliza es suficiente. Esa garantía suplanta a todas las demás. Ya no tenés necesidad de presentar uno o dos garantes físicos.

¿Se usa cada vez más este tipo de garantía?

EJ: En los últimos tiempos ha tenido un desarrollo bastante interesante. Antes lo usaban sobre todo personas trasladadas por trabajo o estudiantes que no tenían garantes.

Hoy se está dejando bastante de lado el sistema tradicional de garantía física porque este tipo de pólizas realmente solucionan problemas.

Escuchá la columna de Edgardo Juchniuk en Aconcagua Radio: