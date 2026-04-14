Advierten que la Enfermedad de Chagas puede causar graves complicaciones a largo plazo

Lejos de ser un problema del pasado, esta enfermedad continúa siendo una endemia en el país. "Es una enfermedad que está presente en nuestro territorio desde hace décadas", explicó el investigador superior del CONICET, Rolando González José, en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.
El especialista recordó que en Argentina existe un proceso sostenido de investigación desde hace casi un siglo, iniciado en la década de 1920 por el médico Salvador Maza, que permitió comprender la dinámica de la enfermedad y avanzar en su control.
Preocupación por el cierre de áreas estratégicas
En ese contexto, González José advirtió sobre las consecuencias del cierre de áreas estratégicas vinculadas a la investigación y prevención del Chagas.
Según explicó, el desmantelamiento del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias implica la pérdida de herramientas clave para el monitoreo epidemiológico, la capacitación de profesionales y la planificación de políticas sanitarias.
Se le quitan al país capacidades fundamentales para anticiparse a la enfermedad y formar agentes en las provincias Se le quitan al país capacidades fundamentales para anticiparse a la enfermedad y formar agentes en las provincias
Una enfermedad vigente
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 6 y 7 millones de personas viven con la Enfermedad de Chagas en el mundo y unas 75 millones están en riesgo de contraerla, principalmente en América Latina.
En Argentina, la principal vía de transmisión actual es la congénita, es decir, de madre a hijo durante el embarazo. Se estima que cada año nacen entre 400 y 600 bebés con la infección.
Entre un 30% y un 40% de las personas infectadas pueden desarrollar complicaciones cardíacas o digestivas Entre un 30% y un 40% de las personas infectadas pueden desarrollar complicaciones cardíacas o digestivas
Estas complicaciones pueden manifestarse años después del contagio e incluyen trastornos cardíacos, arritmias y alteraciones en el sistema digestivo.
Prevención y desafíos actuales
En el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el especialista insistió en la necesidad de sostener las políticas públicas y la inversión en investigación.
"El país había avanzado mucho en el control de la enfermedad. Perder estas capacidades nos pone en una zona de riesgo", advirtió.
Finalmente, el investigador manifestó que la conmemoración de este 14 de abril, no solo invita a reflexionar sobre la historia de la enfermedad, sino también sobre los desafíos actuales para su prevención y control.