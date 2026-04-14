Advierten que la Enfermedad de Chagas puede causar graves complicaciones a largo plazo

González José advirtió sobre las consecuencias del cierre de áreas estratégicas vinculadas a la investigación

Cada 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas , en recuerdo del primer diagnóstico en humanos realizado en 1909 por el médico brasileño Carlos Chagas. La fecha busca visibilizar una enfermedad silenciosa que sigue presente en Argentina y en gran parte de América Latina.

Lejos de ser un problema del pasado, esta enfermedad continúa siendo una endemia en el país. " Es una enfermedad que está presente en nuestro territorio desde hace décadas ", explicó el investigador superior del CONICET, Rolando González José, en diálogo con Aconcagua Radio 90.1.

14 de abril: la historia detrás del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

El especialista recordó que en Argentina existe un proceso sostenido de investigación desde hace casi un siglo, iniciado en la década de 1920 por el médico Salvador Maza, que permitió comprender la dinámica de la enfermedad y avanzar en su control.

En ese contexto, González José advirtió sobre las consecuencias del cierre de áreas estratégicas vinculadas a la investigación y prevención del Chagas.

Lejos de ser un problema del pasado, esta enfermedad continúa siendo una endemia en el país

Según explicó, el desmantelamiento del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación en Endemoepidemias implica la pérdida de herramientas clave para el monitoreo epidemiológico, la capacitación de profesionales y la planificación de políticas sanitarias.

Se le quitan al país capacidades fundamentales para anticiparse a la enfermedad y formar agentes en las provincias Se le quitan al país capacidades fundamentales para anticiparse a la enfermedad y formar agentes en las provincias

Una enfermedad vigente

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 6 y 7 millones de personas viven con la Enfermedad de Chagas en el mundo y unas 75 millones están en riesgo de contraerla, principalmente en América Latina.

Chagas 800x445 - 259839 El especialista recordó que en Argentina existe un proceso sostenido de investigación desde hace casi un siglo

En Argentina, la principal vía de transmisión actual es la congénita, es decir, de madre a hijo durante el embarazo. Se estima que cada año nacen entre 400 y 600 bebés con la infección.

Entre un 30% y un 40% de las personas infectadas pueden desarrollar complicaciones cardíacas o digestivas Entre un 30% y un 40% de las personas infectadas pueden desarrollar complicaciones cardíacas o digestivas

Estas complicaciones pueden manifestarse años después del contagio e incluyen trastornos cardíacos, arritmias y alteraciones en el sistema digestivo.

Prevención y desafíos actuales

En el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, el especialista insistió en la necesidad de sostener las políticas públicas y la inversión en investigación.

"El país había avanzado mucho en el control de la enfermedad. Perder estas capacidades nos pone en una zona de riesgo", advirtió.

Finalmente, el investigador manifestó que la conmemoración de este 14 de abril, no solo invita a reflexionar sobre la historia de la enfermedad, sino también sobre los desafíos actuales para su prevención y control.

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