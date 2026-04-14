14 de abril de 2026
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Enfermedad de Chagas

Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: por qué se recuerda hoy, 14 de abril

Cada 14 de abril, a nivel internacional se conmemora el Día de la Enfermedad de Chagas. En la nota, conocé los detalles del origen de la efeméride.

Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: por qué se recuerda hoy, 14 de abril

Día Mundial de la Enfermedad de Chagas: por qué se recuerda hoy, 14 de abril

Por Sitio Andino Sociedad

Cada 14 de abril se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, una iniciativa impulsada por la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de visibilizar esta afección, concientizar sobre sus efectos y promover su prevención. A continuación, los detalles sobre su origen y relevancia.

14 de abril: Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

La elección de esta fecha responde a un hecho histórico clave. El 14 de abril de 1909, el médico e investigador brasileño Carlos Ribeiro Justiniano Chagas realizó el primer diagnóstico de la enfermedad en una niña en Brasil. En su honor, la OMS estableció esta jornada para reflexionar sobre la importancia de la detección temprana, ampliar el acceso al diagnóstico y garantizar una atención médica equitativa.

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En este contexto, la comunidad científica internacional continúa trabajando para combatir la enfermedad, tanto mediante el desarrollo de nuevas terapias como a través de campañas para erradicar al insecto vector. Sin embargo, aún afecta a más de 7 millones de personas en todo el mundo, impactando significativamente en su calidad y esperanza de vida.

Enfermedad de Chagas
Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

Hoy es el Día Mundial de la Enfermedad de Chagas

Enfermedad de Chagas: ¿qué es y cómo se transmite?

El Mal de Chagas es una enfermedad parasitaria, sistémica y crónica, considerada una de las principales afecciones tropicales en América Latina. Está causada por el parásito Trypanosoma cruzi y se transmite principalmente a través de un insecto vector conocido como vinchuca o triatomino.

La vinchuca suele habitar en grietas de viviendas precarias, construidas con materiales como adobe, paja o madera. Al alimentarse de sangre, pica a la persona y luego defeca cerca de la herida. Al rascarse, el parásito puede ingresar al organismo a través de la piel.

No obstante, existen otras formas de transmisión, como de madre a hijo durante el embarazo, transfusiones de sangre, trasplantes de órganos o el consumo de alimentos contaminados. Es importante aclarar que no se transmite por contacto directo con una persona infectada.

Si no se trata a tiempo, la enfermedad puede tener consecuencias graves. Su evolución se divide en dos fases: una aguda, que ocurre en los primeros 30 a 90 días y puede presentar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, inflamación, náuseas o dolor muscular; y una fase crónica, que puede derivar en complicaciones cardíacas o digestivas a largo plazo.

Si estás interesado en conocer todas las efemérides y eventos importantes que se conmemoran este 14 de abril, podés hacer clic aquí para acceder a la información completa y descubrir lo que sucedió a lo largo de la historia.

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