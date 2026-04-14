14 de abril de 2026
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Flor Destéfanis

Flor Destéfanis confirmó que quiere ser gobernadora de Mendoza

La intendenta de Santa Rosa confirmó que tiene intenciones de competir por la gobernación de Mendoza. El llamado al PJ y su posible compañero de fórmula.

Flor Destéfanis confirmó que quiere ser gobernadora de Mendoza.

Flor Destéfanis confirmó que quiere ser gobernadora de Mendoza.

 Por Aconcagua Radio

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, confirmó en una entrevista en diálogo con Aconcagua Radio que quiere competir por la gobernación de Mendoza. "Estoy trabajando en un equipo y para un proyecto de gobierno", aseguró entrevistada en el programa Hermoso Caos.

"Yo quiero ser gobernadora de Mendoza", dijo Flor Destéfanis.

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Sin embargo, Destéfanis -quien ya no puede ser reelecta como intendenta- evitó ponerle fecha a su eventual candidatura. "Es trabajar con un proyecto serio, creo que es lo que los mendocinos están esperando de la oposición. Y ahí está nuestra responsabilidad: qué ofrecemos para estar dentro de las opciones que el ciudadano mendocino pueda llegar a elegir", dijo.

Además, llamó al peronismo a trabajar fuerte de cara a las elecciones del año próximo: "Hay equipo, hay intendentes que están gobernando muy bien sus departamentos", dijo y aseguró que tienen una mirada integral de la provincia.

"Yo vengo trabajando, estudiando, formándome, haciendo mis aportes. Yo trabajo muchísimo en equipo. Así que ojalá que se pueda dar ese proceso para gobernar Mendoza", sostuvo.

Quién suena para la vicegobernación

"Si me toca protagonizar como candidata, yo estoy trabajando en un proyecto de gobierno y en un equipo", agregó y evitó dar nombres sobre un posible compañero de fórmula, aunque podría venir por el lado de los intendentes.

En ese caso, Matías Stevanato tampoco puede ser reelecto como intendente de Maipú, por lo cual es el nombre que más chances tendría hoy. Lo mismo sucede con Fernando Ubieta, de La Paz.

Escuchá la entrevista completa

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