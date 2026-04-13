13 de abril de 2026
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Estados Unidos

Sin tregua en Medio Oriente: crece la tensión entre Estados Unidos e Irán y se complica el escenario global

El fracaso de la tregua entre Estados Unidos e Irán impactó de lleno en el mercado, el petróleo volvió a subir y crece la incertidumbre global.

Sin tregua en Medio Oriente: crece la tensión entre Estados Unidos e Irán y se complica el escenario global

Sin tregua en Medio Oriente: crece la tensión entre Estados Unidos e Irán y se complica el escenario global

 Por Augusto Grilli Fox

Estados Unidos e Irán no lograron sostener la tregua y el impacto ya se siente en el mercado. El petróleo saltó cerca de un 5% este lunes y volvió a superar los 100 dólares por barril. Las conversaciones de paz no avanzaron y, en ese contexto, Donald Trump ordenó bloquear puertos iraníes y el estrecho de Ormuz. La tregua de 14 días, que ya venía debilitada, terminó de caer en cuestión de horas.

En ese contexto, el analista internacional Augusto Grilli Fox analizó la situación en Aconcagua Radio y marcó las debilidades del acuerdo. “La tregua fue muy endeble desde un principio. Ya se discutía qué entraba y qué no dentro de ese acuerdo, porque tanto Estados Unidos como Israel dejaron claro que Hezbollah no estaba incluido”, explicó.

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Donald Trump ordenó bloquear puertos iraníes y el estrecho de Ormuz.

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Un conflicto que no encuentro la paz y amenaza con extenderse

Para Grilli Fox, ese punto de partida condicionó todo lo que vino después. “Ahí empezó todo mal. Hubo un ataque de 160 bombas en diez minutos, con más de 300 muertos, y eso hizo que las predisposiciones no fueran las óptimas”, sostuvo. En esa línea, remarcó que uno de los factores centrales es la mirada de Estados Unidos sobre Irán: “Entiende que no hay voluntad de frenar el desarrollo nuclear con fines armamentísticos”.

El analista también puso el foco en el rol de Washington y la presión sobre el estrecho de Ormuz. “Donald Trump plantea nuevas amenazas y un doble cierre: por un lado Irán restringiendo el paso a quienes considera enemigos, y por otro Estados Unidos intentando frenar la circulación del petróleo iraní”, explicó. Y advirtió: “La relación está absolutamente tensionada y no puede sostenerse mucho más tiempo”.

En paralelo, señaló que el conflicto también genera costos políticos. “Hay un desgaste muy fuerte. Trump había prometido un conflicto corto, pero enfrenta cuestionamientos globales y una deslegitimación de su accionar”, indicó. Agregó: “Antes de la guerra el estrecho de Ormuz estaba abierto; hoy está cerrado, y eso cambia completamente el escenario”.

Donald Trump presidente Estados Unidos
Donald Trump continúa con amenazas.

Donald Trump continúa con amenazas.

De cara a lo que viene, Grilli Fox no descarta una combinación de diálogo y escalada. “Se van a tener que potenciar las negociaciones, pero no me extrañaría que haya nuevos ataques”, afirmó. Y cerró con una advertencia sobre el impacto global: “Esto ya se está desordenando a nivel internacional, con tensiones incluso dentro de Europa y cuestionamientos a Netanyahu. Hay que ver cómo sigue, porque el conflicto empieza a expandirse más allá de la región”.

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