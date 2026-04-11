Trump anunció que destruyó 28 buques iraníes para despejar el estrecho Ormuz mientras negocia la paz con Irán

En su publicación, Trump celebró el resultado y anticipó el arribo de petroleros a territorio estadounidense: "Un gran número de petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más 'dulce' petróleo del mundo."

El presidente también aprovechó para destacar la posición energética de su país, señalando que Estados Unidos posee más petróleo que las dos siguientes economías petroleras más grandes del mundo juntas, y de mayor calidad. Cerró su mensaje con un tono triunfalista: "Los estamos esperando. ¡Rápido cambio!"

Irán y EE.UU. ya negocian en Islamabad El anuncio de Trump se produjo en paralelo al inicio de la actividad diplomática en la capital pakistaní. La delegación iraní, encabezada por el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, se reunió primero con el jefe del Ejército pakistaní, el general Asim Munir, para coordinar los detalles técnicos del diálogo. Luego, a las 13 hora local, se concretó el encuentro con el primer ministro Shehbaz Sharif.

De manera inmediata, Sharif recibió también al vicepresidente estadounidense JD Vance, quien se encuentra instalado junto a su delegación en el hotel Serena de Islamabad, designado como sede oficial de las negociaciones.