Tunuyán prepara tres noches de música y arte con la Vendimia y la Tonada

El departamento de Tunuyán se prepara para disfrutar de 3 noches cargadas de música y arte en el escenario del anfiteatro municipal Nicolás Battaglia. La fiesta departamental, denominada “Vendimia en el tiempo”, tendrá lugar el 30 de enero y Coti será el encargado de cerrar la 1° noche.
Desde la organización se informó el esquema de precios, que contempla preventa desde el lunes 15 de diciembre hasta el 25 de enero ingresando a www.entradaweb.com.ar.
Viernes 30 de enero
Preferencial
Preventa hasta 25/01: $25.000
Desde 26/01 y día del evento: $35.000
Tonada – Sábado 31 de enero
Preferencial
Preventa hasta 25/01: $20.000
Desde 26/01 y día del evento: $25.000
General
Preventa hasta 25/01: $12.000
Desde 26/01 y día del evento: $15.000
Tonada – Domingo 1° de febrero
Preferencial A
Preventa hasta 25/01: $40.000
Desde 26/01 y día del evento: $50.000
Preferencial B
Preventa hasta 25/01: $30.000
Desde 26/01 y día del evento: $40.000
General
Preventa hasta 25/01: $15.000
Desde 26/01 y día del evento: $20.000
Para tunuyaninos
Mientras que para tunuyaninos, habrá valor diferencial a partir del 26 de enero y durante los días del evento. Las mismas podrán adquirirse por boletería del Auditorio Municipal y acreditando domicilio.
Sábado: $10.000
Domingo: $15.000
Embed - Tunuyán: Cuánto cuestan las entradas para disfrutar de vendimia y tonada