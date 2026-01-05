5 de enero de 2026
Tunuyán prepara tres noches de música y arte con la Vendimia y la Tonada

La Vendimia departamental de Tunuyán y la Tonada se vivirán del 30 de enero al 1° de febrero en el anfiteatro Nicolás Battaglia, con entradas en preventa hasta el 25 de enero.

Abel Pintos cerrará el Festival Nacional de la Tonada.

El departamento de Tunuyán se prepara para disfrutar de 3 noches cargadas de música y arte en el escenario del anfiteatro municipal Nicolás Battaglia. La fiesta departamental, denominada “Vendimia en el tiempo”, tendrá lugar el 30 de enero y Coti será el encargado de cerrar la 1° noche.

Entradas y valores en Tunuyán

Desde la organización se informó el esquema de precios, que contempla preventa desde el lunes 15 de diciembre hasta el 25 de enero ingresando a www.entradaweb.com.ar.

  • Viernes 30 de enero

Preferencial

  • Preventa hasta 25/01: $25.000
  • Desde 26/01 y día del evento: $35.000
  • Tonada – Sábado 31 de enero

Preferencial

  • Preventa hasta 25/01: $20.000
  • Desde 26/01 y día del evento: $25.000

General

  • Preventa hasta 25/01: $12.000
  • Desde 26/01 y día del evento: $15.000
  • Tonada – Domingo 1° de febrero

Preferencial A

  • Preventa hasta 25/01: $40.000
  • Desde 26/01 y día del evento: $50.000

Preferencial B

  • Preventa hasta 25/01: $30.000
  • Desde 26/01 y día del evento: $40.000

General

  • Preventa hasta 25/01: $15.000
  • Desde 26/01 y día del evento: $20.000
  • Para tunuyaninos

Mientras que para tunuyaninos, habrá valor diferencial a partir del 26 de enero y durante los días del evento. Las mismas podrán adquirirse por boletería del Auditorio Municipal y acreditando domicilio.

Sábado: $10.000

Domingo: $15.000

