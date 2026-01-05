Tunuyán prepara tres noches de música y arte con la Vendimia y la Tonada

Abel Pintos cerrará el Festival Nacional de la Tonada.

El departamento de Tunuyán se prepara para disfrutar de 3 noches cargadas de música y arte en el escenario del anfiteatro municipal Nicolás Battaglia. La fiesta departamental, denominada “Vendimia en el tiempo”, tendrá lugar el 30 de enero y Coti será el encargado de cerrar la 1° noche.

El sábado 31 de enero dará comienzo el 44° Festival Nacional de la Tonada, con las actuaciones estelares de Lázaro Caballero y Campedrinos.

Entradas y valores en Tunuyán Desde la organización se informó el esquema de precios, que contempla preventa desde el lunes 15 de diciembre hasta el 25 de enero ingresando a www.entradaweb.com.ar.

Viernes 30 de enero Preferencial Preventa hasta 25/01: $25.000

Desde 26/01 y día del evento: $35.000 Tonada – Sábado 31 de enero Preferencial Preventa hasta 25/01: $20.000

Desde 26/01 y día del evento: $25.000 General Preventa hasta 25/01: $12.000

Desde 26/01 y día del evento: $15.000 Tonada – Domingo 1° de febrero Preferencial A Preventa hasta 25/01: $40.000

Desde 26/01 y día del evento: $50.000 Preferencial B Preventa hasta 25/01: $30.000

Desde 26/01 y día del evento: $40.000 General Preventa hasta 25/01: $15.000

Desde 26/01 y día del evento: $20.000 Para tunuyaninos Mientras que para tunuyaninos, habrá valor diferencial a partir del 26 de enero y durante los días del evento. Las mismas podrán adquirirse por boletería del Auditorio Municipal y acreditando domicilio. Sábado: $10.000 Domingo: $15.000 Embed - Tunuyán: Cuánto cuestan las entradas para disfrutar de vendimia y tonada