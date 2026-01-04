4 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Encuentro familiar

Caravana de Reyes Magos: un encuentro lleno de fantasía en Tunuyán

La caravana comenzará a las 18.00 horas desde la Municipalidad y recorrerá distintos puntos del departamento de Tunuyán.

Reyes Magos en Tunuyán.

Reyes Magos en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales

Los Reyes Magos recorrerán distintos barrios del departamento de Tunuyán el lunes 5 de enero, desde las 18.00 horas, en una caravana llena de magia y alegría. La salida será desde la Municipalidad y el cierre está previsto alrededor de las 22.00 horas en la Plaza Departamental. El recorrido incluirá numerosos puntos, llevando fantasía, color y emoción a cada rincón por donde pasen.

La propuesta busca renovar la ilusión de los más pequeños y compartir un momento de encuentro lleno de fantasía y sonrisas. Niños y niñas esperan con entusiasmo el paso de los Reyes, que llegarán con música, luces y sorpresas para disfrutar en familia.

Lee además
Los Reyes Magos aterrizan en San Rafael.
Tradición y alegría en familia.

Magia y regalos: los Reyes Magos vuelven a San Rafael
En la previa de la llegada de los Reyes Magos, vuelve la Feria del Juguete a Guaymallén.
Un clásico

Reyes Magos: la feria del juguete regresa a Guaymallén con más de 150 puestos habilitados

Este será el recorrido completo en el flayer para que consultes los horarios y puntos de paso en cada sector del departamento.

El recorrido de los Reyes Magos por las calles de Tunuyán

image
Temas
Seguí leyendo

Reyes Magos en Tupungato: recorridos, fechas y barrios que visitarán

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

Ulpiano Suárez visitó Plan Bee y destacó su labor inclusiva

Yoga entre Cerros: conectá cuerpo y mente en Mendoza

Godoy Cruz refuerza su liderazgo regional en la lucha contra el cambio climático

San Rafael abre el verano 2026 agasajando a sus primeros turistas

Primeros turistas 2026: Maipú Municipio da la bienvenida con experiencias enoturística

Guaymallén decomisa 100 kg de pirotecnia ilegal en operativo municipal

LO QUE SE LEE AHORA
Verano deportivo en Godoy Cruz.
Verano en movimiento

Clases de deporte gratuitas en Godoy Cruz: ¡sumate al verano en movimiento!

Las Más Leídas

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero
Juegos de azar

A qué hora se sortea el Telekino y de cuánto es el premio de este domingo 4 de enero

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo
Tras el operativo

Trump confirmó que Maduro es llevado a Nueva York y será juzgado por narcoterrorismo

Trump, sobre Venezuela: Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura
Florida

Trump, sobre Venezuela: "Vamos a administrar el país hasta que se pueda hacer una transición segura"

Cristina Fernández de Kirchner.
este sábado

Cristina Fernández recibió el alta tras dos semanas de internación

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido
por redes sociales

Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido