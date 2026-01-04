Caravana de Reyes Magos: un encuentro lleno de fantasía en Tunuyán

Reyes Magos en Tunuyán.

Por Sitio Andino Departamentales







Los Reyes Magos recorrerán distintos barrios del departamento de Tunuyán el lunes 5 de enero, desde las 18.00 horas, en una caravana llena de magia y alegría. La salida será desde la Municipalidad y el cierre está previsto alrededor de las 22.00 horas en la Plaza Departamental. El recorrido incluirá numerosos puntos, llevando fantasía, color y emoción a cada rincón por donde pasen.

La propuesta busca renovar la ilusión de los más pequeños y compartir un momento de encuentro lleno de fantasía y sonrisas. Niños y niñas esperan con entusiasmo el paso de los Reyes, que llegarán con música, luces y sorpresas para disfrutar en familia.

Este será el recorrido completo en el flayer para que consultes los horarios y puntos de paso en cada sector del departamento.

El recorrido de los Reyes Magos por las calles de Tunuyán image