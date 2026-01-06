6 de enero de 2026
Caravana de Reyes Magos: alegría y tradición en los barrios de Tunuyán

La propuesta del Municipio de Tunuyán buscó generar encuentros y momentos de felicidad para las infancias, recorriendo hospitales, barrios y puntos verdes del departamento.

Durante la tarde y noche del lunes 5 de enero, los Reyes Magos recorrieron distintos puntos del departamento de Tunuyán, compartiendo y disfrutando junto a niños, niñas y familias que esperaban su paso.

El recorrido de Melchor, Gaspar y Baltazar comenzó a las 18.00 horas en la explanada de la Municipalidad de Tunuyán y se extendió hasta pasadas las 22.00 horas. La caravana culminó en la Plaza departamental, donde cientos de familias pudieron acercarse para compartir el momento y tomarse fotos con los Reyes. A lo largo del trayecto, se pudo recorrer diversos puntos del departamento, como el hospital, barrios, puntos verdes y distritos.

image

Emir Andraos colaboró con la entrega de cartas a niños y niñas

El intendente Emir Andraos se sumó a la actividad y acompañó el recorrido, colaborando con la entrega de las cartas que niños y niñas acercaron a sus majestades. En cada parada, los vecinos pudieron saludar, compartir el momento y participar de la actividad.

image

La acción fue llevada adelante por el Municipio a través de distintas direcciones y delegaciones, que trabajaron de manera articulada en cada detalle para concretar esta iniciativa. La propuesta está destinada a generar momentos de encuentro y alegría para las infancias. Asimismo, forma parte de las actividades que se sostienen a lo largo de los años, con el objetivo de mantener viva la ilusión y acompañar a los más pequeños.

Año tras año, el recorrido de los Reyes Magos se consolida como una actividad que integra el calendario de celebraciones tradicionales del departamento de Tunuyán.

