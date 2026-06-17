Chau burocracia: el cambio que se viene para médicos y egresados de universidades nacionales.

El Gobierno Nacional anunció una transformación profunda en el sistema de acreditación de los médicos que promete cambiar de raíz el inicio de la actividad laboral de los profesionales de la salud egresados de universidades nacionales . La medida apunta de forma directa a eliminar los laberintos administrativos, que históricamente demoraban la inserción de los nuevos graduados en el sistema sanitario.

A partir de esta nueva disposición, los médicos y especialistas podrán gestionar su título de grado y su matrícula profesional en un único paso digital, unificado y optativo . Hasta el momento, el proceso obligaba a los egresados a tramitar primero el título universitario y, recién tras finalizar ese circuito, iniciar un papeleo completamente separado para obtener la matrícula nacional que los habilitara a ejercer.

Médicos podrán gestionar su título de grado y su matrícula profesional en un único paso digital, unificado y optativo.

La nueva modalidad se implementará de forma 100% virtual y no tendrá ningún costo económico para los profesionales. Según se informó de manera oficial, este mecanismo simplificado no anula las vías previas, sino que coexistirá con el trámite tradicional que se realiza actualmente a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) .

Este giro administrativo forma parte de un paquete de reformas estructurales orientado a la modernización total de las regulaciones sanitarias en el país, que busca desburocratizar el día a día de quienes cuidan la salud pública.

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Los profesionales de la salud que se recibían de universidades nacionales tenían que tramitar el título y, después, en un proceso separado, la matrícula profesional. Ahora van a poder hacerlo en un solo paso: digital y optativo.



Es parte… https://t.co/CQtGyHcEpx — Mario Lugones (@Mariolugones_ar) June 17, 2026

Beneficios complementarios de la modernización

La unificación de los trámites de egreso se complementa con otras medidas recientes que buscan mejorar las condiciones de inserción para los profesionales:

Matrícula digital sin vencimiento: se consolida de forma definitiva la credencial virtual y se elimina la obligación de realizar renovaciones periódicas.

Habilitación federal directa: lmatrícula nacional pasa a ser reconocida como el requisito suficiente y único para ejercer de manera inmediata en hospitales e instituciones médicas dependientes del Estado Nacional.

Desde las áreas oficiales remarcaron que el objetivo central es acompañar el esfuerzo de quienes se forman en las universidades públicas y trabajan diariamente en la atención sanitaria.

Con esta flexibilización, se espera reducir drásticamente la brecha temporal entre el egreso universitario y la llegada efectiva del profesional a los centros de salud.