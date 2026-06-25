25 de junio de 2026
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El pimiento mendocino abre nuevos mercados con un cambio histórico en su comercialización

Productores, mercados y organismos celebraron una autorización que fortalece la comercialización del pimiento en Mendoza. Los detalles.

El pimiento mendocino abre nuevos mercados con un cambio histórico en su comercialización

El pimiento mendocino abre nuevos mercados con un cambio histórico en su comercialización

 Por Soledad Maturano

La producción frutihortícola de Mendoza dio un paso que el sector considera histórico. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) autorizó la incorporación del pimiento fresco con tratamiento cuarentenario al esquema de Mercados Zona Segura, una medida que permitirá ampliar la comercialización hacia las Áreas Libres bajo un sistema de control y trazabilidad.

La implementación comenzará el 1 de julio de 2026 y deberá cumplir con los requisitos establecidos por SENASA e ISCAMEN en materia de trazabilidad, control fitosanitario y capacitación de operadores.

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La implementación comenzará el 1 de julio de 2026.

La implementación comenzará el 1 de julio de 2026.

Desde la Unión Frutihortícola Argentina de Mendoza destacaron que la habilitación representa "un hecho histórico para la producción y comercialización frutihortícola de Mendoza", al considerar que fortalecerá a productores, puesteros y mercados concentradores de toda la provincia.

Un cambio esperado por toda la cadena frutihortícola

La autorización fue uno de los ejes de una reunión realizada en las instalaciones de ISCAMEN, donde participaron autoridades de SENASA, el organismo provincial, la Unión Frutihortícola Argentina de Mendoza, la Asociación de Puesteros Frutihortícolas y representantes de distintos mercados concentradores.

Durante el encuentro se analizó el alcance de la nueva normativa y el impacto que tendrá sobre la actividad. Según coincidieron los participantes, la medida permitirá mejorar la logística comercial, ampliar las posibilidades de abastecimiento hacia el sur provincial y las zonas libres de mosca de los frutos, generar mayor competencia y reducir costos para productores, puesteros y compradores.

pimiento pimientos
La medida permitirá mejorar la logística comercial.

La medida permitirá mejorar la logística comercial.

Además, remarcaron que el esquema de Mercados Zona Segura ya mostró resultados positivos con los cítricos y que ahora abre nuevas oportunidades para otros productos de la producción mendocina.

Resultado de un trabajo conjunto

En el comunicado difundido tras el encuentro, la entidad afirmó que "cuando productores, puesteros, mercados, organismos técnicos y el Estado trabajan de manera coordinada, se generan oportunidades reales para el crecimiento de toda la actividad frutihortícola mendocina".

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