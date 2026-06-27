27 de junio de 2026
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Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de junio en Mendoza

La jornada en la provincia de Mendoza se presentará con poca nubosidad. Conocé el pronóstico del tiempo extendido.

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de junio en Mendoza

Así estará el pronóstico del tiempo este sábado 27 de junio en Mendoza

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Sociedad

El pronóstico del tiempo indica que el frío volverá a intensificarse en Mendoza durante el fin de semana, de acuerdo con el pronóstico elaborado por la Dirección de Contingencias Climáticas. Para este sábado 27 de junio se espera una jornada con poca nubosidad, vientos del sur y un marcado descenso de la temperatura en toda la provincia.

El organismo provincial indicó que las condiciones meteorológicas estarán dominadas por el ingreso de aire frío, lo que provocará que las temperaturas se mantengan por debajo de los registros de los últimos días.

En tanto, para el domingo 28 de junio se prevé un aumento de la nubosidad, acompañado por vientos del sector sur que mantendrán el ambiente frío en todo el territorio mendocino.

Además, el pronóstico anticipa la probabilidad de precipitaciones aisladas durante la jornada y nevadas en la zona cordillerana, por lo que se recomienda estar atentos a la evolución de las condiciones climáticas, especialmente quienes deban transitar por rutas de montaña.

Para el cierre del fin de semana, la temperatura máxima estimada será de 12°C, mientras que la mínima descenderá hasta 1°C, consolidando un fin de semana de características invernales en Mendoza.

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