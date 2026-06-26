Mendoza integrará las alarmas municipales con el sistema de emergencias 911

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza reunió este viernes a los responsables de Seguridad Ciudadana de los municipios adheridos al programa provincial para presentar los avances en la integración tecnológica de los centros de monitoreo municipales con el sistema de emergencias 911 .

A partir de la entrega de credenciales de acceso, los municipios podrán completar la vinculación de sus sistemas de alarmas comunitarias con el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) .

La herramienta permitirá que las alertas verificadas previamente por los operadores municipales ingresen directamente al sistema de despacho del 911, sin necesidad de realizar una llamada telefónica .

Actualmente, cuando un vecino activa una alarma comunitaria , el aviso llega al centro de monitoreo de su municipio. Si la situación requiere intervención policial, el operador debe comunicarse telefónicamente con el 911 y transmitir la información.

Con el nuevo sistema, una vez que el municipio corrobore que se trata de una emergencia real, el incidente será incorporado automáticamente al sistema del CEO para su despacho inmediato.

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, destacó la importancia del trabajo coordinado entre la Provincia y los gobiernos locales.

“Creemos firmemente que el trabajo mancomunado con los municipios y su compromiso con la seguridad ciudadana es sumamente importante. Los mejores resultados los obtenemos trabajando en conjunto”, sostuvo.

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Buscan reducir los tiempos de respuesta con el 911

El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Leandro Biskupovich, explicó que el nuevo procedimiento eliminará una instancia administrativa y permitirá aprovechar la información recopilada por los municipios.

“El objetivo es que, cuando el municipio verifique una alerta real, esa novedad ingrese directamente al sistema del 911 sin necesidad de pasar por la telefonía. Ganamos tiempo, evitamos llamadas innecesarias y el despacho recibe información mucho más precisa”, señaló.

El funcionario recordó que el 911 recibe alrededor de 7.000 llamadas diarias en toda la provincia. La integración permitirá descomprimir la atención telefónica y concentrar los recursos en las emergencias que hayan sido confirmadas.

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Por su parte, el jefe provincial del Centro Estratégico de Operaciones, comisario inspector Alfredo Vicencio, aseguró que el nuevo esquema permitirá reducir en al menos dos minutos los tiempos de respuesta. “Para quien atraviesa una emergencia, esos minutos hacen una diferencia muy importante”, afirmó.

Vicencio agregó que la iniciativa también mejorará la utilización de los móviles policiales, ya que permitirá destinar los recursos con mayor rapidez a situaciones verificadas y evitar intervenciones innecesarias.

Durante el encuentro, los representantes municipales también intercambiaron experiencias sobre la implementación de alarmas comunitarias, centros de monitoreo y herramientas preventivas que complementan el trabajo de la Policía de Mendoza.