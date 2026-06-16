Mendoza reforzará la seguridad durante el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Ante el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 , el Ministerio de Seguridad de Mendoza implementará un operativo policial especial con refuerzos preventivos en distintos puntos de la provincia. La medida apunta a garantizar el orden y la seguridad en los lugares donde se prevé una importante concentración de personas para seguir el encuentro.

El despliegue policial incluirá las principales calles de la Ciudad de Mendoza , centros comerciales, bares y restaurantes que han instalado pantallas para transmitir el partido del equipo dirigido por Lionel Scaloni .

El director general de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo , explicó que el operativo se extenderá a todo el territorio provincial , aunque tendrá especial énfasis en aquellos espacios gastronómicos y recreativos que suelen convertirse en puntos de encuentro para vecinos, turistas e hinchas durante los eventos deportivos de gran convocatoria.

Cómo será el operativo en Mendoza

Según detalló el funcionario, la ampliación del dispositivo de seguridad no afectará las guardias preventivas habituales, ya que se sumarán efectivos adicionales para reforzar sectores específicos.

"Tenemos lugares emblemáticos como la calle Arístides, la avenida Sarmiento y la avenida San Martín, especialmente aquellos sectores donde hay restaurantes que han colocado pantallas para la transmisión de los partidos", señaló Calipo.

Por otra parte, el titular de la fuerza policial advirtió que los encuentros programados en horario nocturno representan un desafío adicional para la seguridad. No obstante, aseguró que se trabajará en tareas preventivas para proteger tanto a los asistentes como a los comerciantes que extenderán sus horarios de atención durante la competencia internacional.

"Los partidos que se disputan por la noche requieren una planificación especial, por lo que estaremos trabajando en la prevención para brindar seguridad a turistas, mendocinos y propietarios de los locales comerciales", concluyó.