Milagroso rescate de personas tras caer con el auto al Río Malargüe

Dos personas fueron rescatadas este viernes por efectivos policiales y bomberos luego de que el vehículo en el que circulaban cayera al cauce del Río Malargüe , a la altura del puente sobre Ruta Nacional 40 . Ambos sufrieron golpes leves y presentaban principios de hipotermia .

Un importante operativo de emergencia se desplegó durante la mañana de este viernes en el departamento de Malargüe luego de que un automóvil terminara dentro de las frías aguas del Río Malargüe, dejando a sus ocupantes atrapados en el interior del rodado .

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza , el hecho ocurrió en inmediaciones del antiguo viaducto ubicado sobre Ruta Nacional 40, a unos nueve kilómetros del radio céntrico de la ciudad y en cercanías del barrio Virgen del Carmen .

La emergencia fue advertida mediante un llamado ingresado al 911, que alertó sobre la caída de un vehículo al cauce del río. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 24 junto con efectivos de la Delegación de Bomberos constató que un Renault Sandero se encontraba de costado dentro del agua, con dos personas imposibilitadas de salir por sus propios medios.

La necesidad de un nuevo puente sobre Río Malargüe

Tras un trabajo coordinado entre rescatistas y personal sanitario, ambos ocupantes fueron extraídos del vehículo y asistidos en el lugar. Los profesionales de salud diagnosticaron lesiones de carácter leve y principios de hipotermia como consecuencia de la exposición al agua y las bajas temperaturas.

El hecho volvió a poner en foco el estado del viejo puente sobre el Río Malargüe, una estructura de una sola mano por la que circulan vehículos de distinto porte. Vecinos y usuarios habituales han señalado en reiteradas oportunidades el deterioro de barandas y defensas, además de la falta de iluminación en ese sector de la ruta.