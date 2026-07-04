¿Dónde comer una buena ensalada César en Mendoza? Estas tres opciones no fallan

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Por Juan Pablo Strappazzon







Cada fin de semana, muchas personas salen en busca de propuestas gastronómicas para disfrutar solas o en compañía. En el marco del Día Internacional de la Ensalada César, que se celebra cada 4 de julio, Sitio Andino seleccionó tres lugares de Mendoza donde la protagonista es este plato.

Disfrutá de una buena ensalada César en Mendoza Estos tres espacios gastronómicos de Mendoza ofrecen una ensalada César entre sus platos Ubicado en la Ciudad de Mendoza, FLORA - Brunch & Café & Bar es un espacio gastronómico con una propuesta enfocada en desayunos, brunchs y almuerzos. Su carta reúne opciones dulces y saladas para distintos momentos del día, entre las que se destaca la ensalada César, uno de los platos clásicos del menú.

Otra alternativa es Gingger, un espacio ubicado en Ciudad que combina cocina internacional con preparaciones frescas. Entre las opciones de su carta figura la ensalada César, una receta tradicional que forma parte de su propuesta gastronómica.

Al igual que las opciones anteriores, Una Pausita Mendocina está ubicado en la Ciudad de Mendoza. Este local gastronómico, orientado a comidas caseras y almuerzos rápidos, incluye en su menú una ensalada César elaborada con los ingredientes tradicionales de este clásico.

Con propuestas diferentes entre sí, estos espacios se consolidan como algunas de las mejores alternativas para disfrutar una salida distinta en Mendoza durante el fin de semana.