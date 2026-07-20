Día del Amigo: se conocen desde la secundaria y, a los 60 años, siguen reuniéndose como el primer día

Día del amigo: un grupo de exalumnos de la escuela de Palmira demuestra que el tiempo también puede fortalecer los afectos.

Las responsabilidades laborales, la crianza de los hijos y las rutinas cotidianas suelen relegar los encuentros con amigos . Pero, al llegar a una etapa con mayor disponibilidad de tiempo, muchos adultos, especialmente en este Día del Amigo , vuelven a mirar hacia atrás y descubren que esas relaciones siguen siendo un refugio emocional.

Un grupo de exalumnos de la Escuela de Comercio de Palmira , en San Martín, demuestra que los lazos construidos en la adolescencia pueden sobrevivir al paso del tiempo y, en algunos casos, fortalecerse cuando llegan a los 60 años.

Para este grupo de amigos, los cumpleaños , aniversarios , efemérides y las redes sociales s e transformaron en el puente para volver a verse y recuperar una historia compartida que comenzó entre recreos, exámenes y tareas escolares.

A Sitio Andino , Mary le confesó que el secreto para mantener el vínculo no estuvo en la frecuencia de los encuentros, sino en la calidad humana de quienes integran el grupo. "Por eso se conserva la amistad después de años, por la calidad de personas que encontramos en nuestro camino y, más allá de las pequeñas diferencias que pudieran surgir, siempre hubo un momento para conversar y resolverlo ".

Mario, otro de los integrantes de este equipo que destaca no solo por su humildad y compañerismo, sino también por mantener la misma chispa para el humor que en la adolescencia, coincide en que el origen de esa relación fue determinante. "Hubo piel por que son personas de bien, porque hubo una afinidad cuando eramos jóvenes", sumó.

La vida los separó, pero una amiga logró reunirlos

Como ocurre con muchas amistades de juventud, los caminos comenzaron a tomar rumbos diferentes. Algunos se mudaron —y ahora se encuentran dispersos por el Gran Mendoza o San Luis; hasta hubo quienes vivieron un tiempo en Chile, como Ita, y volvieron—, otros viajaron por trabajo y las familias pasaron a ocupar el centro de la escena.

En este sentido, Mario también reconoce que estuvieron muchos años sin verse: “La vida y la familia demandan tiempo. [Pero nos reencontramos] gracias a una amiga en común que se tomó el trabajo de localizar a cada uno".

Se conocieron en la adolescencia y, tras décadas de amistad, el vínculo sigue intacto gracias al amor, el compañerismo y las redes sociales. Foto: Gentileza.

Ese gesto fue el punto de partida para reconstruir un vínculo que hoy se sostiene con la ayuda de la tecnología y, sobre todo, con la decisión de reservar tiempo para encontrarse cara a cara. Con el paso del tiempo, las celebraciones adquirieron un significado diferente. Si en la ncualquier excusa era válida para reunirse, hoy cada cumpleaños o aniversario representa una oportunidad para celebrar que siguen juntos.

"Con mi edad, ha sido más importante festejar y reencontrarnos en los cumpleaños y aniversarios. A partir de los 50, empezamos a ver la vida y la amistad diferente a la de nuestra juventud", expresa Mary.

Mario resume ese sentimiento con pocas palabras: "Estos eventos ocupan un lugar especial; todos fueron momentos de felicidad".

"Es como si el tiempo no hubiera pasado"

Cada reunión confirma una sensación compartida: los años parecen desaparecer apenas comienzan las conversaciones. Las anécdotas vuelven a surgir con naturalidad y las risas recuperan el clima de aquellos días de escuela.

“Solo bastó mirarnos para reencontrarnos. No con los ojos, sino con el corazón y, en esa mirada, el tiempo perdido quedó atrás”, sintetiza Olga. Para ella, lo que más perduró en el tiempo fue el amor, pero también “la complicidad, la sinceridad, la lealtad y mucho respeto”.

Para Mario, esos encuentros también tienen una carga emocional más profunda. "Alegrías y también tristezas, ya que nos acompañamos en lo bueno y lo malo. Es renovar la vida, lo vivido y, sobre todo, ver que el otro está bien". Incluso quienes llegaron al grupo muchos años después perciben ese vínculo especial.

Viviana, esposa de Mario, asegura que desde el primer encuentro sintió que formaba parte de esa historia. "Con ustedes tuve una conexión, como que nos conocimos en otra vida. Les agradezco que abrieron las puertas de sus hogares y de sus corazones. Cuando nos juntamos siento mucha alegría de compartir tiempo con ustedes y cuando no las veo, se las extraña", afirma.

Un mensaje para quienes creen que ya es tarde para hacer o recuperar amigos

La experiencia de este grupo también deja una enseñanza para quienes sienten que, después de los 60 años, la amistad pierde espacio en la vida cotidiana.

Mary invita a dar el primer paso: "Debemos volver a reencontrar esas amistades que fueron importantes en nuestras vidas". “La amistad a nuestra edad tiene otro valor”, añade Olga, “Duele cuando se pierde a los amigos por cualquier motivo”, completa.

Mario, fiel a su estilo, lo dice con humor y franqueza. "No sean amargados, renueven la amistad. No saben lo que se pierden dejando de lado muchas cosas para traer a la memoria felices locuras del pasado".

A más de cincuenta años de haberse conocido en la secundaria, aquellos adolescentes hoy son adultos que encontraron una nueva manera de sostener sus vínculos. Entre mensajes, fotos, reuniones y abrazos, demostraron que la amistad trasciende particularidades y desafía el tiempo y la distancia.