La selección de alimentos de Sitio Andino subió 11,46% en julio: qué productos impulsaron el aumento

El carrito relevaro por Sitio Andino creció muy por encima de la inflación oficial informada por el INDEC (2%) y la DEIE (1,5%).

La selección de alimentos que releva mensualmente Sitio Andino volvió a aumentar durante julio y dejó atrás la baja registrada de precios el mes anterior. El costo total de los 19 productos básicos pasó de $69.268 en junio a $77.203 en julio , lo que representa una suba del 11,46% y un gasto adicional de $7.935 para adquirir exactamente los mismos artículos.

Se trata del incremento mensual más importante registrado en lo que va del año y permitió que la canasta recuperara ampliamente la caída del 8,26% que había mostrado en junio .

El aumento del 11,46% registrado por la canasta de alimentos de Sitio Andino contrasta con los datos difundidos por los organismos oficiales.

Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó una inflación nacional del 2% para julio y la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) ubicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Mendoza en 1,5% , el relevamiento de Sitio Andino mostró un incremento considerablemente mayor.

La diferencia se explica porque el índice elaborado por este medio releva exclusivamente una canasta fija de alimentos básicos, mientras que la inflación oficial contempla cientos de bienes y servicios de distintos rubros, como vivienda, transporte, salud, educación, indumentaria y recreación. En ese contexto, determinados alimentos pueden experimentar aumentos muy superiores al promedio general de precios.

Cómo se realiza el relevamiento

El Índice de Precios de Sitio Andino se elabora durante las dos primeras semanas de cada mes, relevando siempre los mismos 19 productos en la misma sucursal de un supermercado del Gran Mendoza.

La metodología busca mantener constantes los productos y el lugar de compra para medir únicamente la evolución de los precios y poder comparar los resultados mes a mes.

La carne volvió a ser uno de los principales motores del aumento

Al igual que ocurrió durante buena parte del año, la bola de lomo volvió a explicar una parte importante del incremento de la canasta.

El kilo pasó de $15.516 en junio a $17.290 en julio, una suba del 11,43%. Debido a que se trata del producto de mayor valor dentro del relevamiento, cualquier variación impacta de manera significativa sobre el monto final de la compra.

El pollo entero, en tanto, registró un aumento mucho más moderado, al pasar de $6.429 a $6.490, apenas un 0,95%.

El arroz volvió a subir tras la fuerte baja de junio

Uno de los productos que mostró una evolución más marcada durante los últimos meses fue el arroz.

Después de haber registrado una fuerte suba durante mayo, en junio su precio cayó considerablemente y se convirtió en uno de los factores que ayudaron a explicar la baja general de la canasta.

Sin embargo, en julio volvió a aumentar con fuerza: el paquete de un kilo pasó de $1.518 a $1.960, lo que representa una suba del 29,12% y recupera gran parte del terreno perdido el mes anterior.

El té La Virginia también protagonizó uno de los mayores incrementos del relevamiento. Pasó de $1.340 a $1.802, un aumento del 34,48%, el más elevado en términos porcentuales entre todos los productos analizados.

También registraron incrementos el tomate perita (+5,71%), la harina 000 (+5,45%) y la mermelada (+4,97%).

Más de la mitad de los productos mantuvieron sus precios

A pesar del fuerte incremento de la canasta, la mayoría de los artículos no registró modificaciones respecto del mes anterior.

La leche, las galletitas de agua, el café, el azúcar, la yerba, el cacao, los fideos, el aceite, el puré de tomate, el maple de huevos y la papa conservaron exactamente los mismos precios relevados en junio.

Esto demuestra que el aumento del costo total estuvo impulsado por un grupo reducido de productos, principalmente aquellos de mayor incidencia dentro del gasto de una familia.

Así evolucionó la canasta durante 2026

El seguimiento mensual realizado por Sitio Andino muestra las siguientes variaciones:

Marzo: $71.571

$71.571 Abril: $75.193 ( +5,06% )

$75.193 ( ) Mayo: $75.501 ( +0,41% )

$75.501 ( ) Junio: $69.268 ( -8,26% )

$69.268 ( ) Julio: $77.203 (+11,46%)

Con este resultado, la canasta alcanzó su valor más alto del año y quedó un 7,87% por encima del valor registrado en marzo.