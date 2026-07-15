15 de julio de 2026
{}
Sitio Andino
Precio

La selección de alimentos de Sitio Andino subió 11,46% en julio: qué productos impulsaron el aumento

El relevamiento mensual realizado por este medio mostró un incremento de casi $8.000 en una compra de 19 productos básicos. La carne volvió a impulsar el alza, mientras que el arroz retomó la tendencia ascendente tras la fuerte baja registrada en junio.

El carrito relevaro por Sitio Andino creció muy por encima de la inflación oficial informada por el INDEC (2%) y la DEIE (1,5%).

El carrito relevaro por Sitio Andino creció muy por encima de la inflación oficial informada por el INDEC (2%) y la DEIE (1,5%).

 Por Cecilia Zabala

La selección de alimentos que releva mensualmente Sitio Andino volvió a aumentar durante julio y dejó atrás la baja registrada de precios el mes anterior. El costo total de los 19 productos básicos pasó de $69.268 en junio a $77.203 en julio, lo que representa una suba del 11,46% y un gasto adicional de $7.935 para adquirir exactamente los mismos artículos.

El aumento del 11,46% registrado por la canasta de alimentos de Sitio Andino contrasta con los datos difundidos por los organismos oficiales.

La diferencia se explica porque el índice elaborado por este medio releva exclusivamente una canasta fija de alimentos básicos, mientras que la inflación oficial contempla cientos de bienes y servicios de distintos rubros, como vivienda, transporte, salud, educación, indumentaria y recreación. En ese contexto, determinados alimentos pueden experimentar aumentos muy superiores al promedio general de precios.

Cómo se realiza el relevamiento

El Índice de Precios de Sitio Andino se elabora durante las dos primeras semanas de cada mes, relevando siempre los mismos 19 productos en la misma sucursal de un supermercado del Gran Mendoza.

La metodología busca mantener constantes los productos y el lugar de compra para medir únicamente la evolución de los precios y poder comparar los resultados mes a mes.

La carne volvió a ser uno de los principales motores del aumento

Al igual que ocurrió durante buena parte del año, la bola de lomo volvió a explicar una parte importante del incremento de la canasta.

El kilo pasó de $15.516 en junio a $17.290 en julio, una suba del 11,43%. Debido a que se trata del producto de mayor valor dentro del relevamiento, cualquier variación impacta de manera significativa sobre el monto final de la compra.

El pollo entero, en tanto, registró un aumento mucho más moderado, al pasar de $6.429 a $6.490, apenas un 0,95%.

El arroz volvió a subir tras la fuerte baja de junio

Uno de los productos que mostró una evolución más marcada durante los últimos meses fue el arroz.

Después de haber registrado una fuerte suba durante mayo, en junio su precio cayó considerablemente y se convirtió en uno de los factores que ayudaron a explicar la baja general de la canasta.

Sin embargo, en julio volvió a aumentar con fuerza: el paquete de un kilo pasó de $1.518 a $1.960, lo que representa una suba del 29,12% y recupera gran parte del terreno perdido el mes anterior.

El té La Virginia también protagonizó uno de los mayores incrementos del relevamiento. Pasó de $1.340 a $1.802, un aumento del 34,48%, el más elevado en términos porcentuales entre todos los productos analizados.

También registraron incrementos el tomate perita (+5,71%), la harina 000 (+5,45%) y la mermelada (+4,97%).

Más de la mitad de los productos mantuvieron sus precios

A pesar del fuerte incremento de la canasta, la mayoría de los artículos no registró modificaciones respecto del mes anterior.

La leche, las galletitas de agua, el café, el azúcar, la yerba, el cacao, los fideos, el aceite, el puré de tomate, el maple de huevos y la papa conservaron exactamente los mismos precios relevados en junio.

Esto demuestra que el aumento del costo total estuvo impulsado por un grupo reducido de productos, principalmente aquellos de mayor incidencia dentro del gasto de una familia.

Así evolucionó la canasta durante 2026

El seguimiento mensual realizado por Sitio Andino muestra las siguientes variaciones:

  • Marzo: $71.571
  • Abril: $75.193 (+5,06%)
  • Mayo: $75.501 (+0,41%)
  • Junio: $69.268 (-8,26%)
  • Julio: $77.203 (+11,46%)

Con este resultado, la canasta alcanzó su valor más alto del año y quedó un 7,87% por encima del valor registrado en marzo.

Temas
Seguí leyendo

La inflación bajó de los dos puntos y cayó por tercer mes consecutivo

La inflación en Mendoza fue la más baja en un año: cuánto midió y qué rubro creció más

El INDEC publica hoy la inflación de junio 2026: las proyecciones de las consultoras privadas

YPF, Shell, Axion y Puma: qué descuentos hay para cargar combustible en Mendoza

Bajó la inflación de junio en CABA: cuáles fueron los rubros que más aumentaron

El petróleo alcanza su valor más alto en dos semanas por la tensión entre EEUU e Irán

Vacaciones de invierno en Mendoza: cuánto cuesta salir a comer con chicos en 2026

Los precios de las cabañas para viajar este invierno en Mendoza

Lee además
El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan video

El pollo es la carne más consumida: qué cortes eligen los mendocinos y cuánto cuestan
El gobierno nacional celebró la caída de la inflación: La más baja en 10 meses

Inflación por debajo del 2%: así festejó el oficialismo el dato que difundió el Indec
LO QUE SE LEE AHORA
No sólo se detiene el país: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre el sistema eléctrico

No sólo el corazón se detiene: el curioso efecto que provoca la Selección Argentina sobre la energía

Las Más Leídas

Viento Zonda, el pronóstico del tiempo para este miércoles 15 de julio en Mendoza

Viento Zonda en Mendoza: qué zonas afectará y cuando bajará

El Ministerio afirmó que la conducta del oficial representó una falta gravísima

Entró a una vivienda durante un operativo y terminó expulsado de la Policía

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno.

Paritarias: dos gremios rechazaron la oferta salarial del Gobierno

Desde la coordinación binacional informaron el estado del Paso Internacional Los Libertadores para este miércoles 15 de julio.

Temporal en Mendoza: suspenden el tránsito por el Paso Cristo Redentor

Las bases establecen que cada proyecto debe contemplar entre cinco y treinta viviendas.

El IPV avanza con un plan para construir más de 300 viviendas en seis departamentos de Mendoza