Vacaciones de invierno: cuánto cuesta una pizza, una hamburguesa o un pancho en Mendoza

Con el comienzo ”temprano” de las vacaciones de invierno debido al paso de una ola polar en la provincia de Mendoza , miles de chicos ya comenzaron a disfrutar del receso escolar. Por ello, Sitio Andino realiza un relevamiento de distintos comercios gastronómicos para conocer cuánto cuesta compartir pizzas , hamburguesas y panchos con los más peques.

Del 6 al 17 de julio , los mendocinos podrán disfrutar de distintas actividades que tendrán lugar en toda la provincia en el marco de las vacaciones de invierno . Para tener una salida “como se debe”, muchos completan la jornada comiendo una tentadora cena —o previando con un almuerzo— en comercios de comida rápida . Estos son los precios que podrás encontrar en una conocida aplicación de pedidos, en patios de comida o locales barriales.

La opción más llenadora y completa para la familia. Sin dudas, una de las propuestas más elegidas al momento de cerrar una jornada de diversión y mucho movimiento es con una gran pizza en la mesa. Con múltiples opciones de sabores y tamaños, este manjar italiano se puede encontrar con variedad de precios en todo Mendoza .

En el centro capitalino, por ejemplo, un local histórico ofrece una mozzarella con aceitunas desde $18.900 . Si se le añade una gaseosa de 1,5 litros , el precio asciende a $22.700 . Las opciones con morrón, jamón cocido o la tentadora fugazza de ocho porciones pueden costar hasta $30.000 .

Compartir una pizza continúa siendo uno de los planes más elegidos para cerrar una jornada de paseo con los chicos. Foto: Freepix

En comercios de barrio, los precios van desde $9.000 para la “muzza” simple hasta $16.000 si se elige de calabresa, con huevo o con anchoas.

De las cadenas a las hamburgueserías de barrio: qué precios se consiguen

Las hamburguesas, favoritas de grandes y chicos, suelen ser una de las opciones preferidas porque, al ser individuales, cada quien puede elegir la alternativa que más sacie su apetito. Para los chicos no puede faltar la porción de papas, por ello, todas las propuestas relevadas las incluyen en su precio.

En la conocida cadena de los Arcos Dorados, un combo de dos hamburguesas (a elección), con dos porciones de papas y dos helados tiene un valor de $46.100. Por supuesto, se pueden encontrar opciones más económicas si se aprovechan descuentos de aplicaciones del rubro. Por ejemplo, en el mismo lugar se puede adquirir una hamburguesa mediana de pollo, con un vaso de gaseosa y papas por $17.000.

Las hamburguesas son una de las alternativas más buscadas por grandes y chicos, aunque también de las más costosas. Foto: Freepix

En comercios más alejados del centro, los precios parten de $9.000 para una cheeseburger simple, o desde $12.000 si se quiere una opción con una gaseosa de 500 cc. Así, los precios pueden escalar hasta $25.000 por persona si se desea añadir más medallones de carne, salsas, palta o bacon.

Desde $3.000: cuánto cuesta comer un pancho en Mendoza

El tradicional y querido pancho nunca falla y es, también, uno de los principales pedidos de los más chicos. Con un precio notablemente más accesible por zona, pero no por ello menos delicioso, esta comida rápida saca del apuro y puede ser personalizada a gusto.

Tanto en barrios de todo el territorio como en distintos puntos del microcentro puede adquirirse uno alrededor de $3.000. Por supuesto, incluye los aderezos y, por lo general, una lluvia de papas. Dependiendo del lugar y si se tiene suerte, también puede venir un vaso de gaseosa de yapa.

Por otro lado, si se busca algo más completo o llenador, los precios comienzan a subir dependiendo del tipo de salchicha o los ingredientes. Así, un pancho ahumado con dos salsas, aderezos y lluvia de papas puede costar $7.000, al igual que uno “con poncho”. O, por $8.000, se puede comprar uno con doble salchicha.

En una conocida panchería que cuenta con un local en calle Arístides, el combo familiar de cuatro panchos simples, con lluvia de papas y una gaseosa de 1,5 litros tiene un valor de $22.000.

El pancho se mantiene como la comida rápida más económica para disfrutar en familia durante las vacaciones de invierno.

En definitiva, el costo de una salida para comer durante las vacaciones de invierno en Mendoza puede variar según la opción elegida. Mientras una familia tipo puede resolver la cena con panchos por alrededor de $22.000, una salida con pizza ronda entre $23.000 y $30.000 y el gasto aumenta considerablemente si se prefieren hamburguesas. Así, el presupuesto destinado a compartir una comida en familia después de una jornada de actividades recreativas puede ir desde poco más de $20.000 hasta cerca de $50.000, dependiendo del lugar, los combos elegidos y los adicionales.