Primera semana de vacaciones de invierno: qué hacer en Mendoza del 7 al 12 de julio

El frío polar que atraviesa la provincia de Mendoza invita a pasar el día en casa, junto a una estufa, acompañados por una taza de alguna bebida caliente. Sin embargo, distintas agendas culturales dan batalla a ese plan estas vacaciones de invierno para proponer funciones de cine, teatro, juegos y muchas otras coloridas actividades para chicos y grandes.
Una a una, las actividades de vacaciones de invierno en la provincia de Mendoza:
Ciudad de Mendoza:
Teatro Independencia (Chile 1184)
“Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote tendrán funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio, desde las 17. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com
Biblioteca Pública General San Martín (Av. San Martín 1843)
Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com
Martes 7 y Miércoles 8 de julio: 17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma
Jueves 9 y Viernes 10 de julio: 17h – «Navegando en historias» – Porotíteres
Sábado 11 y Domingo 12 de julio: 17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres
Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín)
Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.
Jueves 9 y Viernes 10 de julio: 16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma
Sábado 11 y Domingo 12 de julio: 16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas
Nave Cultural – Sala 1 y jardínes
Del 4 al 18 de julio: la Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de la propuesta "Jumpy Parque Indoor", con inflables gigantes, paintball de hidrogel, kermesse y más. Habilitados desde las 15 a 19 hs. Entrada: con costo (Showstickets).
A esta propuesta se suman los espacios "Ciudad teatral", "Ciudad de los libros", "Ciudad de los museos" y "Ciudad de Películas". Encontrá todos los detalles aquí:
Martes 7 de julio: Biblioteca Antonio Dimarco, 15:00. Obra de teatro "Cuentos que se escapan del libro", por Ayelén Pimentel.
Viernes 10 de julio: Museo Migrantes. A las 15:00, Cine Móvil con "Alvear: historias que laten". Desde las 15:30: Taller de arte por Daniel Guajardo.
Vacaciones de Invierno en Carmensa:
Sábado 11 de julio: Museo de Vairoleto, 15:00. Escape room.
Godoy Cruz
Teatro Plaza (Colón 27):
Del 6 al 12 de julio se llevará a cabo el Festival de Terror MEEF.
Del 6 hasta el 18 de julio, todos los días a las 16.30, sube a escena la obra «Vampíricas vacaciones». Las entradas tendrán un valor general de $7.000.
Gaming, tecnología y entretenimiento en el Espacio Arizu (Belgrano 1322):
Se podrá ser parte de Arizu Gamers hasta el 19 de julio. Habrá más de 50 estaciones de juego, torneos de Counter Strike 2, Fortnite, League of Legends y más. Entre las propuestas, se cuentan zonas de tiro al blanco, paintball y sorteos. Las entradas tienen un costo de $10.000 (individual), $30.000 (cuatro personas) y $35.000 (cinco personas). Pueden obtenerse aquí.
La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54):
Del 5 al 10 de julio. Obra «Drago, la aventura de crecer». Las funciones tendrán una entrada general de $5.000.
Del 13 al 19 de julio, todos los días a las 17, llegará «Dragones de Biblioteca», un recital teatral del elenco Dragón Dorado. Las entradas cuestan $7.000.
Se vienen las vacaciones de invierno y queremos que los más chicos disfruten al máximo. Por eso, te informamos que están abiertas las inscripciones para este ciclo recreativo diseñado, especialmente, para niños y niñas de 8 a 13 años.
Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva):
Miércoles 8 de julio - 16h: "Brilla bruja, zip, zap, zoom", Mago Augusto "The Looper".
Junín
Lavalle
Lunes 6 de julio:
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: TOY STORY 5;
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Casa de la Cultura, 16.30 Película: GOAT;
Parque Nativo, 16.30 Juegos Recreativos;
Martes 7 de julio:
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Mario Galaxy;
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Toy Story 5
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Miércoles 8 de julio:
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Toy Story 5,
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Hoppers
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Casa de la Cultura, 18.00 (función para adultos mayores) - Película: "Nonnas",
Jueves 9 de julio:
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Bob Esponja,
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Mario Galaxy
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Viernes 10 de julio:
Casa de la Cultura, 14.00 - Película: GOAT,
Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;
Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Toy Story 5
Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos
Sábado 11 de julio:
Casa de la Cultura, 21.30 - Película: "El Gordo", una familia muy alocada.
Luján de Cuyo
Martes 7 de julio: 16 a 17 h | Biblioteca Alberdi: Cuentos en Movimiento.
Martes 7 de julio: 16.30 h | Biblioteca Yuyi: “Qué lindo se puso el pago”, títeres.
Miércoles 8 de julio: 15 a 17 h | Vistalba, B° Viñas de Vistalba: GranKermés.
Miércoles 8 de julio: 16 y 17 h | Biblioteca Alberdi: TodoTerreno.
Miércoles 8 de julio: 15 a 17 h | Ugarteche, Polideportivo de Ugarteche: GranKermés.
Jueves 9 de julio: 12.30 a 17 h | Carrodilla, Parque Cívico: PeñaInfantildelaIndependencia.
Viernes 10 de julio: 15 a 17 h | Vertientes del Pedemonte, Plaza Martín, B° Megafón: GranKermés.
Viernes10 de julio: 14.30 a 17:30 h | Parque Ferri: Mes del Juego. (Actividadreprogramada)
Sábado 11 de julio: 15 a 17 h | Potrerillos, Plaza Centro Cívico: GranKermés.
Domingo 12 de julio: 15 a 17 h | Chacras de Coria, Plaza General Espejo: GranKermés.
Maipú
La comuna de Maipú ofrece una amplia agenda de actividades gratuitas y propuestas especiales distribuidas en distintos puntos del departamento. Las mismas serán una combinación de cultura, deporte, turismo y entretenimiento.
El viernes 10 de julio, las actividades llegarán al barrio Rodrigo con circo a las 15 horas. También habrá cine en el barrio La Tablada, a las 15 horas.
El sábado 11 de julio, a las 15 horas, habrá cine en el CIC del Algarrobo. La jornada también incluirá circo en el Parque Las Vías y cine en la Plaza de Vista Flores, ambas actividades a las 15 horas.
El domingo 12 de julio, a las 15 horas, la obra de teatro “Las Chulis” se presentará en Lombardía. Ese mismo día, en el CIC de Villa Seca, se realizará la obra de teatro “Tina al rescate de las palabras”, también a las 15 horas. Además, habrá cine en el Parque Las Vías, a las 15 horas.