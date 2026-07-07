Primera semana de vacaciones de invierno: qué hacer en Mendoza del 7 al 12 de julio

El frío polar que atraviesa la provincia de Mendoza invita a pasar el día en casa, junto a una estufa, acompañados por una taza de alguna bebida caliente. Sin embargo, distintas agendas culturales dan batalla a ese plan estas vacaciones de invierno para proponer funciones de cine, teatro, juegos y muchas otras coloridas actividades para chicos y grandes.

A la clásica —e infalible— salida al cine en familia , se suman distintas propuestas que surgen de las áreas de cultura provincial o de cada departamento , como espectáculos de circo y títeres, obras de teatro y hasta talleres. Para evitar perderte una salida inolvidable y que escape de la rutina, apuntá los siguientes días y horarios.

“Chapote de Bergerac, un amor de nariz grande» del Elenco Chapote tendrán funciones desde el jueves 9 al sábado 18 de julio , desde las 17. Las entradas tienen un valor de $7.000 y pueden adquirirse en www.entradaweb.com

Las entradas para los espectáculos en la biblioteca San Martín tienen un valor de $4.000 y pueden adquirirse por www.entradaweb.com

Martes 7 y Miércoles 8 de julio: 17h – «Bom Borom bom bom» – Teatro de Títeres Banda Espuma Jueves 9 y Viernes 10 de julio: 17h – «Navegando en historias» – Porotíteres Sábado 11 y Domingo 12 de julio: 17h – «Lolo y Nina» – La Oruga Títeres

Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Cornelio Moyano (Av. Las Tipas, Parque General San Martín)

Todas las actividades en el Museo son gratuitas y por orden de llegada.

Jueves 9 y Viernes 10 de julio: 16.30h – «Había una vez… truz» – Ofelia, títeres con alma Sábado 11 y Domingo 12 de julio: 16.30h – «El jardín de Margarita» – Elenco Pataletas

Nave Cultural – Sala 1 y jardínes

Del 4 al 18 de julio: la Ciudad de Mendoza invita a disfrutar de la propuesta "Jumpy Parque Indoor", con inflables gigantes, paintball de hidrogel, kermesse y más. Habilitados desde las 15 a 19 hs. Entrada: con costo (Showstickets).

A esta propuesta se suman los espacios "Ciudad teatral", "Ciudad de los libros", "Ciudad de los museos" y "Ciudad de Películas". Encontrá todos los detalles aquí:

Ciudad de los Chicos 2026: dos semanas de teatro, cine, juegos, libros y experiencias inmersivas para disfrutar en familia. https://t.co/4tipnxUXfs pic.twitter.com/v0jjRUZ8M6 — Ciudad de Mendoza (@ciudaddemendoza) June 24, 2026

General Alvear

Vacaciones de Invierno en Ciudad:

Lunes 6 de julio: Casa Salonia, de 15 a 17. Expoferia infantil por Gachi García.

Viernes 10 de julio: Barrio San Carlos SUM. A las 15 horas comienza la obra de teatro "Cuentos que se escapan del libro" , por Ayelén Pimentel.

Viernes 10 de julio: Barrio Parque, desde las 15:00: Cine Móvil con "Alvear: historias que laten" . Desde las 15:30: Taller de arte por Daniel Guajardo.

Domingo 12 de julio: Aeroclub. A las 15:00, barrileteada "Un cielo para jugar".

Vacaciones de Invierno en Oeste:

Miércoles 8 de julio: Club de Ferro Carril Oeste, 15:00. Obra de teatro "Cuentos que se escapan del libro", por Ayelén Pimentel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dirección de Cultura, Gral. Alvear Mendoza (@alvearcultura)

Vacaciones de Invierno en Bowen:

Martes 7 de julio: Biblioteca Antonio Dimarco, 15:00. Obra de teatro "Cuentos que se escapan del libro" , por Ayelén Pimentel.

, por Ayelén Pimentel. Viernes 10 de julio: Museo Migrantes. A las 15:00, Cine Móvil con "Alvear: historias que laten". Desde las 15:30: Taller de arte por Daniel Guajardo.

Vacaciones de Invierno en Carmensa:

Sábado 11 de julio: Museo de Vairoleto, 15:00. Escape room.

Godoy Cruz

Teatro Plaza (Colón 27):

Del 6 al 12 de julio se llevará a cabo el Festival de Terror MEEF .

. Del 6 hasta el 18 de julio, todos los días a las 16.30, sube a escena la obra «Vampíricas vacaciones». Las entradas tendrán un valor general de $7.000.

Gaming, tecnología y entretenimiento en el Espacio Arizu (Belgrano 1322):

Se podrá ser parte de Arizu Gamers hasta el 19 de julio. Habrá más de 50 estaciones de juego, torneos de Counter Strike 2, Fortnite, League of Legends y más. Entre las propuestas, se cuentan zonas de tiro al blanco, paintball y sorteos. Las entradas tienen un costo de $10.000 (individual), $30.000 (cuatro personas) y $35.000 (cinco personas). Pueden obtenerse aquí.

La Biblioteca + Mediateca Manuel Belgrano (Antonio Tomba 54):

Del 5 al 10 de julio. Obra «Drago, la aventura de crecer» . Las funciones tendrán una entrada general de $5.000.

. Las funciones tendrán una Del 13 al 19 de julio, todos los días a las 17, llegará «Dragones de Biblioteca», un recital teatral del elenco Dragón Dorado. Las entradas cuestan $7.000.

Se vienen las vacaciones de invierno y queremos que los más chicos disfruten al máximo.

Por eso, te informamos que están abiertas las inscripciones para este ciclo recreativo diseñado, especialmente, para niños y niñas de 8 a 13 años.



Tomá nota:



De lunes a viernes,… pic.twitter.com/uLR7lHxRAm — Godoy Cruz (@MuniGodoyCruz) July 2, 2026

Circo por los Barrios

Parque Las Hormigas (Barrio ATSA)

Martes 7: Miradas, a las 15:30 y Clasiclown, a las 17. Miércoles 8: Chino Chin Chan, a las 15:30 y Nariazul, a las 17. Jueves 9: El sueñito de Violeta a las 15:30 y Leven Anclasa las 17 .

Parque Martín Fierro

Viernes 10: Tina y un show que desastina y Pausa. Sábado 11: Rolando en el palacio de la tristeza y Una aventura intergaláctica. Domingo 12: Florena y el Pirata Diente de Lata y Bom Borom Bom Bom.

Parque Mitre

Sábado 11: desde las 16, Cucurucho en Acción – Circus Deluxe

La comuna ofrece una cargada propuesta cultural que, además, cuenta instancias lúdicas, de aprendizaje y para fomentar la creatividad. La misma puede consultarse aquí.

Guaymallén

- Espacio Cultural Julio Le Parc (Mitre y Godoy Cruz):

Martes 7 de julio

Sala Tito Francia - 16h: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro Sala Chalo Tulián - 16h: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico Sala Vilma Rúpolo - 17h: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro Sala Tejada Gómez - 17h: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa Sala Ernesto Suárez - 17h: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Miércoles 8 de julio

Sala Tito Francia - 16h: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro Sala Chalo Tulián - 16h: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico Sala Vilma Rúpolo - 17h: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro Sala Tejada Gómez - 17.30h: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa Sala Ernesto Suárez - 17.30h: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Jueves 9 de julio

Sala Tito Francia - 16h: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro Sala Chalo Tulián - 16h: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico Sala Vilma Rúpolo - 17.30h: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro Sala Tejada Gómez - 17.30h: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa Sala Ernesto Suárez - 17.30h: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Viernes 10 de julio

Sala Tito Francia - 16h: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro Sala Chalo Tulián - 16h: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico Sala Vilma Rúpolo - 17.30h: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro Sala Tejada Gómez - 17.30h: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa Sala Ernesto Suárez - 17.30h: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Sábado 11 de julio

Sala Tito Francia - 16h: "Desorbitados" – Ultravioleta Teatro Sala Chalo Tulián - 16h: "Trompos, la última Jugada" – Circo Rústico Sala Vilma Rúpolo - 17.30h: "La sopladora de estrellas" – La casa de Arriba Teatro Sala Tejada Gómez - 17.30h: "Las cartas de Tentac" – La Tía Tomasa Sala Ernesto Suárez - 17.30h: "El Musiloco recital" – Los Musilocos

Domingo 12 de julio

Sala Tito Francia - 16h: "Burbujas a la carta" – Tony Maslup Sala Chalo Tulián - 16h: "Sueña Pandora Sueña" – Elenco Concertado Sala Vilma Rúpolo - 17.30h: "Una flor para el Rey" – Rayuela Teatro Sala Tejada Gómez - 17.30h: "Aventuras a todo terreno” – Cía. Les Arbres Sala Ernesto Suárez - 17.30h: "Clásicos del Circo" – Tatan y Porotita

- Centro Cultural Pascual Lauriente (Bandera de Los Andes, 8956, Rodeo de la Cruz):

Viernes 10 de julio - 16h: "Escuela de Villanas, Elenco Marabunta; Sábado 11 de julio - 16h: "Una fiesta para armar", Turucletas; Sábado 11 de julio - 17h: "Clásicos del circo", Porotita y Tatón; Domingo 12 de julio - 16h: Circo Café Elektric; Domingo 12 de julio - 17h: "Las locuras de Ludiem", Mago Ludiem.

Biblioteca Pública Municipal Almafuerte (Libertad 710, Villa Nueva):

Martes 7 de julio - 15.30h: "Flor que vuela", Edelij;

Miércoles 8 de julio - 15.30h: "Historias iluminadas... el cuarto oscuro de los libros", Edelij;

Sábado 11 de julio - 15.30h: "Clásicos del Rock Argentino", Títeres Banda Espuma;

Sábado 11 de julio - 16.30h: "Mimomento mágico", circo teatro Todo Terreno;

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Guaymallén (@muniguaymallen)

Salas de Arte Libertad (Libertad 466, Villa Nueva):

Miércoles 8 de julio - 16h: "Brilla bruja, zip, zap, zoom", Mago Augusto "The Looper".

Junín

Lavalle

Lunes 6 de julio:

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: TOY STORY 5;

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Casa de la Cultura, 16.30 Película: GOAT;

Parque Nativo, 16.30 Juegos Recreativos;

Martes 7 de julio:

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Mario Galaxy;

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Toy Story 5

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Miércoles 8 de julio:

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Toy Story 5,

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Hoppers

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Casa de la Cultura, 18.00 (función para adultos mayores) - Película: "Nonnas",

Jueves 9 de julio:

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: Bob Esponja,

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Mario Galaxy

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Viernes 10 de julio:

Casa de la Cultura, 14.00 - Película: GOAT,

Parque Nativo, 14.30 - Juegos Recreativos;

Casa de la Cultura, 16:30 - Película: Toy Story 5

Parque Nativo, 16:30 - Juegos Recreativos

Sábado 11 de julio:

Casa de la Cultura, 21.30 - Película: "El Gordo", una familia muy alocada.

Luján de Cuyo

Martes 7 de julio: 16 a 17 h | Biblioteca Alberdi: Cuentos en Movimiento.

16 a 17 h | Biblioteca Alberdi: Cuentos en Movimiento. Martes 7 de julio: 16.30 h | Biblioteca Yuyi: “Qué lindo se puso el pago”, títeres.

16.30 h | Biblioteca Yuyi: “Qué lindo se puso el pago”, títeres. Miércoles 8 de julio: 15 a 17 h | Vistalba, B° Viñas de Vistalba: Gran Kermés.

15 a 17 h | Vistalba, B° Viñas de Vistalba: Gran Kermés. Miércoles 8 de julio: 16 y 17 h | Biblioteca Alberdi: Todo Terreno.

16 y 17 h | Biblioteca Alberdi: Todo Terreno. Miércoles 8 de julio: 1 5 a 17 h | Ugarteche, Polideportivo de Ugarteche: Gran Kermés.

5 a 17 h | Ugarteche, Polideportivo de Ugarteche: Gran Kermés. Jueves 9 de julio: 12.30 a 17 h | Carrodilla, Parque Cívico: Peña Infantil de la Independencia.

12.30 a 17 h | Carrodilla, Parque Cívico: Peña Infantil de la Independencia. Viernes 10 de julio: 15 a 17 h | Vertientes del Pedemonte, Plaza Martín, B° Megafón: Gran Kermés.

15 a 17 h | Vertientes del Pedemonte, Plaza Martín, B° Megafón: Gran Kermés. Viernes 10 de julio : 14.30 a 17:30 h | Parque Ferri: Mes del Juego. ( Actividad reprogramada )

: 14.30 a 17:30 h | Parque Ferri: Mes del Juego. ( ) Sábado 11 de julio: 15 a 17 h | Potrerillos, Plaza Centro Cívico: Gran Kermés.

15 a 17 h | Potrerillos, Plaza Centro Cívico: Gran Kermés. Domingo 12 de julio: 15 a 17 h | Chacras de Coria, Plaza General Espejo: Gran Kermés.

Maipú

La comuna de Maipú ofrece una amplia agenda de actividades gratuitas y propuestas especiales distribuidas en distintos puntos del departamento. Las mismas serán una combinación de cultura, deporte, turismo y entretenimiento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Maipu Municipio (@maipumunicipio)

El cronograma completo puede consultarse en este link.

Malargüe

Martes 7 de julio, 16hs - " CINE EN LOS BARRIOS ", en Sum Nueva Esperanza, con entrada libre y gratuita .

", en Sum Nueva Esperanza, con . Miércoles 8 de julio, 21.30hs - " VELADA 9 DE JULIO ", en el Centro de Convenciones Thesaurus. Entrada libre y gratuita

Viernes 10 de julio, 16hs - "CICLO DE YOGA", con la Prof.: Rita Martínez en el Polideportivo. Entrada libre y gratuita . Llevar mat.

Sábado 11 de julio, 16hs - "CICLO DE YOGA", con la Prof.:María Rosa Bernales en el Polideportivo. Entrada libre y gratuita . Llevar mat.

. Sábado 11 de julio, 17hs - Teatro: "El mago de los cuentos", en el Centro de Convenciones Thesaurus. Entrada: $5.000

Rivadavia

San Carlos

Museo Fuerte San Carlos (Calle J. Néstor Lencinas esq. Independencia

Martes 7 de julio, 16h: "Circus Magenta" presenta Evolushow

San Rafael

Se desarrollarán actividades para chicos en el Parque de los Niños, funciones de cine y otras propuestas gratuitas pensadas para vecinos y turistas que elijan disfrutar San Rafael durante las vacaciones de invierno.

Vacaciones de invierno en San Rafael.



Espectáculos diarios en el Teatrino del Parque de los Niños.



Cine gratuito en Punto Digital.



Circus Magenta, el 16 de julio en el Teatro Roma.



¡Una agenda llena de actividades para disfrutar en familia! pic.twitter.com/p91NLP0rKE — Municipalidad de San Rafael (@munisanrafael) July 1, 2026

Santa Rosa

Tunuyán

El miércoles 8 de julio , en el barrio 26 de Enero se presentará una propuesta de circo a las 15 horas. Además, en el barrio Unión y Progreso habrá cine, también a las 15 horas.

, en el barrio 26 de Enero se presentará una propuesta de circo a las 15 horas. Además, en el barrio Unión y Progreso habrá cine, también a las 15 horas. El jueves 9 de julio, a las 15 horas, se presentará la obra de teatro “Las Chulis” en la Plaza de Los Sauces. Ese mismo día, a la misma hora, habrá títeres en el Parque Las Vías.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad Tunuyán (@municipalidadtunuyan)

El viernes 10 de julio , las actividades llegarán al barrio Rodrigo con circo a las 15 horas. También habrá cine en el barrio La Tablada, a las 15 horas.

, las actividades llegarán al barrio Rodrigo con circo a las 15 horas. También habrá cine en el barrio La Tablada, a las 15 horas. El sábado 11 de julio , a las 15 horas, habrá cine en el CIC del Algarrobo. La jornada también incluirá circo en el Parque Las Vías y cine en la Plaza de Vista Flores, ambas actividades a las 15 horas.

, a las 15 horas, habrá cine en el CIC del Algarrobo. La jornada también incluirá circo en el Parque Las Vías y cine en la Plaza de Vista Flores, ambas actividades a las 15 horas. El domingo 12 de julio, a las 15 horas, la obra de teatro “Las Chulis” se presentará en Lombardía. Ese mismo día, en el CIC de Villa Seca, se realizará la obra de teatro “Tina al rescate de las palabras”, también a las 15 horas. Además, habrá cine en el Parque Las Vías, a las 15 horas.