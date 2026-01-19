Según el FMI, la Argentina tendrá uno de los mayores crecimientos globales

De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) , el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina crecerá cerca del 4% en 2026 y 2027 . El organismo mantuvo su perspectiva para el país y afirmó que la economía mundial atraviesa una expansión “firme” , aunque sujeta a presiones relevantes.

En ese contexto, el FMI ubicó a la Argentina entre las economías con mejor desempeño relativo a nivel global durante los próximos dos años. El análisis surge de la actualización del Panorama Económico Mundial (World Economic Outlook, WEO, por su sigla en inglés), presentada este lunes en Bruselas.

Según el informe, la economía argentina avanzaría un 4% tanto en 2026 como en 2027 , un ritmo superior al promedio mundial —estimado en 3,3% y 3,2%, respectivamente— y también por encima del crecimiento proyectado para las principales economías de América Latina .

Además, un cuadro anexo del documento, que releva las previsiones para 30 países que concentran la mayor parte del PBI global, ubica a la Argentina como la undécima economía con mayor crecimiento esperado . Solo es superada por naciones como India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, entre otros mercados emergentes de fuerte dinamismo.

fondo monetario internacional milei El FMI prevé un crecimiento cercano al 4% para la Argentina.

Comparación regional: cuál es la situación en América Latina

En la comparación regional, Brasil mostraría una desaceleración de su economía: pasaría de un crecimiento del 2,5% en 2025 a 1,6% en 2026, con una recuperación estimada en 2,3% para 2027, informó Ámbito Financiero. México exhibiría una expansión más moderada, con tasas del 1,5% y 2,1% en los dos años siguientes.

Para América Latina y el Caribe, el FMI prevé que el crecimiento se modere al 2,2% en 2026 y repunte al 2,7% en 2027, a medida que las economías converjan hacia su nivel potencial desde distintas posiciones cíclicas. En ese escenario, la Argentina aparece como uno de los países con mayor expansión prevista.

El escenario global según el FMI

De acuerdo con el organismo, uno de los principales motores del crecimiento global será la inversión en tecnología e inteligencia artificial, especialmente en Estados Unidos y Asia.

En paralelo, el FMI anticipa que el precio del petróleo continuará bajo presión. Tras una caída del 14,2% en 2025, el valor promedio del crudo retrocedería otro 8,5% en 2026 y apenas se recuperaría un 0,1% en 2027. Este contexto representa un desafío para la Argentina, particularmente para el desarrollo de Vaca Muerta y el ingreso de divisas por exportaciones energéticas.

El informe también señala que, si bien desde octubre de 2025 las tensiones comerciales internacionales se moderaron, persisten focos de conflicto. Entre ellos, menciona el reciente desacuerdo entre Estados Unidos y China por las exportaciones de semiconductores y minerales estratégicos, contenido de manera transitoria mediante una tregua que redujo aranceles y suspendió nuevas restricciones hasta noviembre de este año.

En este marco, el FMI prevé una continuidad en la baja de las tasas de interés en Estados Unidos, estabilidad en la eurozona y aumentos graduales en Japón. Asimismo, anticipa que la política fiscal seguirá siendo expansiva en economías clave como Alemania, Japón y Estados Unidos, lo que contribuiría a sostener el crecimiento en el corto plazo.

No obstante, el organismo advierte que el escenario global continúa expuesto a riesgos significativos. Un eventual recrudecimiento de las tensiones comerciales —en especial si se aplican nuevas restricciones sobre insumos críticos como las tierras raras— podría generar cuellos de botella, presiones inflacionarias y mayor incertidumbre sobre la actividad económica.