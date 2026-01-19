Con foco en inversiones, el Gobierno de Mendoza extiende la licitación petrolera: claves del cronograma

El Gobierno de Mendoza resolvió extender los plazos del proceso licitatorio para áreas hidrocarburíferas , con el objetivo de brindar más tiempo a las empresas interesadas. La medida apunta a ordenar el procedimiento y sostener el dinamismo de las inversiones en exploración y explotación.

La medida tiene como finalidad postergar los tiempos administrativos para que las compañías puedan formalizar el interés que ya vienen manifestando por los distintos bloques. De este modo, la nueva fecha límite para la presentación de ofertas quedó establecida para el miércoles 11 de febrero.

Luego de un análisis detallado sobre las oportunidades y conveniencias del proceso, la Dirección de Hidrocarburos resolvió prorrogar el cronograma de la licitación destinada al otorgamiento de permisos de exploración y concesiones de explotación. La decisión alcanza a las áreas Atuel Exploración Sur, Atuel Exploración Norte, Boleadero, Calmuco, Chachahuen Norte, CN III Norte, Los Parlamentos, Puesto Pozo Cercado Occidental, Ranquil Norte, Río Atuel, Sierra Azul Sur, Zampal, Atamisqui, El Manzano, Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana, Puesto Molina Norte y Puntilla del Huincán.

“Esta decisión la tomamos en pleno uso de las facultades que nos otorgan los decretos 1908/2025 y 2241/2025 como autoridad, con el objetivo de resguardar los intereses de la Provincia”, destacó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

En esa línea, el funcionario explicó que la extensión de los plazos responde a la complejidad del proceso licitatorio, que incluye instancias de alcance nacional, provincial e internacional, además de evaluaciones económicas, técnicas y financieras propias del sector energético.

“Debido a la complejidad del procedimiento licitatorio, producto de su convocatoria nacional, provincial e internacional, así como de los aspectos económicos, técnicos y financieros propios de la industria, decidimos prorrogar las fechas para darles tiempo a las empresas para que puedan presentar oficialmente el interés que nos vienen manifestando por estas 17 áreas”, agregó Erio.

Desde el organismo también recordaron que dos de los bloques incluidos ya cuentan con antecedentes concretos. En Atuel Exploración Sur, Hattrick Energy SAS ejecutó un Acuerdo de Evaluación Técnica (TEA) con una inversión de USD 325.000, lo que le otorgó derecho de preferencia dentro de la licitación. En tanto, Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) presentó una iniciativa privada para el área Río Atuel, declarada de interés público, con una propuesta de USD 2,98 millones.

“Quienes impulsaron esas iniciativas pueden realizar la inversión inicial sobre la cual los demás oferentes podrán igualar o mejorar, manteniendo además el derecho a mejorar la oferta. Esto genera dinamismo en las inversiones, que es lo que buscamos sostener en la provincia”, indicó el director de Hidrocarburos, Lucas Erio.

Nuevos plazos del proceso licitatorio

El proceso licitatorio se desarrolla bajo el Pliego Modelo 2025, elaborado en julio pasado, lo que permite mayor flexibilidad normativa, seguridad jurídica y estímulos concretos para captar capital. Tras la decisión de la Dirección de Hidrocarburos, el cronograma de fechas queda dispuesto de la siguiente manera:

Compra de pliego: en Dirección de Hidrocarburos hasta 11 de febrero 2026 hasta las 13 hs.

en Dirección de Hidrocarburos hasta 11 de febrero 2026 hasta las 13 hs. Fecha de presentación de ofertas: 11 de febrero de 2026 hasta las 13 hs.

11 de febrero de 2026 hasta las 13 hs. Fecha de apertura de sobre A: 11 de febrero de 2026 a las 15 hs.

petroleo venezuela crudo El nuevo cronograma busca dinamizar el sector energético.

Áreas en licitación

Para este llamado, el Departamento Técnico de la Dirección de Hidrocarburos individualiza las áreas libres y de interés exploratorio, mientras que el Departamento de Geología elaboró informes técnicos con antecedentes geológicos, ubicación de pozos existentes y mapas de referencia.

Las áreas de exploración que conforman el llamado a licitación son:

Atuel Exploración Norte

Atuel Exploración Sur

Boleadero

Calmuco

Chachahuen Norte

CN III Norte

Los Parlamentos

Puesto Pozo Cercado Occidental

Ranquil Norte

Río Atuel

Sierra Azul Sur

Zampal

Por su parte, las áreas de explotación son:

Atamisqui

El Manzano

Loma Cortaderal-Cerro Doña Juana

Puesto Molina Norte

Puntilla del Huincán.

Información disponible

Los interesados podrán solicitar toda la información técnica y legal del proceso licitatorio a través de los correos oficiales:

Con estas acciones, Mendoza continúa consolidando una política energética competitiva que trabaja con el sector privado orientada a generar empleo, diversificar la matriz productiva y fortalecer la presencia de la provincia en el escenario energético nacional e internacional.