Malargüe superó el 80% de ocupación en Carnaval y oxigenó la temporada de verano

El departamento de Malargüe vivió un fin de semana largo de Carnaval con números más que positivos: la ocupación promedio en alojamientos superó el 80% El buen clima y la variedad de atractivos naturales fueron claves para consolidar el movimiento turístico.

El presidente de la Específica de Turismo de la Cámara de Comercio local, Christian Alcalá , realizó un balance auspicioso en diálogo con SITIO ANDINO y destacó que se trató de “un fin de semana donde acompañó el buen tiempo”, factor que resultó determinante para que numerosos visitantes eligieran el departamento como destino .

Según precisó Christian Alcalá , los porcentajes de ocupación, que en algunos establecimientos rozaron el 90%, permitieron oxigenar la temporada de verano. “Malargüe se preparó para este fin de semana de Carnaval con muchas acciones tanto del sector privado como del público, en conjunto con el municipio, especialmente a través de las Sendas Culturales que se trasladaron a distintos puntos de la ciudad” , explicó.

WhatsApp Image 2026-02-17 at 20.29.40 Alcalá subrayó además que los principales atractivos y circuitos turísticos trabajaron con turnos completos, lo que dinamizó la actividad económica durante todo el fin de semana largo. Incluso, adelantó que varios establecimientos mantienen reservas para los próximos días.

En otros destinos del departamento también se registró un importante movimiento. En Los Molles hubo buena ocupación, mientras que el valle de Las Leñas recibió una significativa afluencia de turistas.

Fernando Taubenschlag, prestador de servicios en la zona, aseguró que “hacía falta” un fin de semana como este, que generó “un importante movimiento”. No obstante, remarcó la necesidad de mejoras en la Ruta Nacional 40, especialmente en los tramos sin pavimentar al sur del departamento.

Por su parte, el director de Turismo, Daniel Von Zedtwitz, confirmó que la ocupación general alcanzó el 81% en hoteles, cabañas, hostels y hospedajes habilitados, consolidando un balance altamente positivo para el destino.