El Chiva's Trail consolida a Las Leñas como epicentro del trail running en Argentina

Una nueva edición del Chiva’s Trail convocó a cientos de corredores en el corazón de la cordillera, en el majestuoso Valle de Las Leñas. El evento volvió a posicionarse como una de las grandes citas del trail running regional, combinando deporte, turismo y naturaleza en escenarios únicos de alta montaña.
La actividad comenzó el sábado con el tradicional KM Vertical, mientras que el domingo, desde las 7 de la mañana, se largaron las distancias de 7K, 12K, 26K y los exigentes 42K. Esta última distancia presentó un desnivel positivo superior a los 2000 metros, en un recorrido que, según los organizadores, propone “un profundo viaje hacia todos los límites”.
Embed - SE CORRIÓ EN LAS LEÑAS EL CHIVA´S TRAIL
Las Leñas recibió a lo mejor del trail argentino y sudamericano
SITIO ANDINO estuvo en el lugar y dialogó con los protagonistas. En los 42K, el pampeano Gabriel Adrián Bortolotti, del Team Zanesi, se quedó con la victoria tras marcar 5:11:34. “Es una alegría estar acá disfrutando de la montaña”, expresó tras cruzar la meta, destacando el viento en las cumbres como un factor determinante. Completaron el podio Nahuel Fuentes Chicopar y Alejandro García. En damas ganó la mendocina Virginia Mattioli, seguida por Daiana Guerra y Laura Guasco.
En los 26K triunfó el malargüino Carlos Becerra con 2:51:12. “Fue duro, muy técnico, con mucha altimetría”, señaló. Lo escoltaron Manuel Gomez y Horacio Peñaloza Grossi. En damas, Silvia Ivana Colipi se impuso en 3:26:12, seguida por Mariela Rojas y Florencia Tolaba.
La ganadora de los 7K, Rocío Olguín, compartió su experiencia, indicando que “fue muy duro al principio”,nrefiriéndose a la exigente trepada inicial que puso a prueba la resistencia de cada participante.
Ganadores en otras categorías del Chiv'as Trail
Para los organizadores, el evento no solo fue un desafío atlético, sino también una celebración de los paisajes de Malargüe y Mendoza. Pablo Colombo, uno de los responsables de la carrera, destacó a SITIO ANDINO que “Valle de Las Leñas, Malargüe y Mendoza tienen lugares increíbles”, y con una mirada al futuro expresó su optimismo: “En 2027 esperamos duplicar la cantidad de corredores”, tras el éxito registrado en inscripciones y la masiva asistencia de público durante todo el fin de semana.
La competencia dejó una grilla de ganadores que refleja la diversidad y el talento de los atletas locales. En los 12K damas, los primeros lugares fueron ocupados por Pía Carayol Bressan, María Victoria Tunesi y Zoe González, mientras que en caballeros se destacaron Laureano, Diego Martín Boggio Galván y Matías Videla. Por su parte, en los 7K, junto a Rocío Olguín completaron el podioRocío Moreno y Sofía Pedro, y en caballeros se impusieron Hernán Guerrero, Gerard Díaz Savy y Mateo Roude.
Entre el viento que recorría los cerros y el aplauso del público, la carrera se convirtió en un retrato del espíritu andino: esfuerzo, camaradería y el orgullo de correr entre paisajes que parecen suspendidos en el tiempo. Un evento que, año tras año, reafirma a la cordillera mendocina como un escenario imprescindible para los amantes del trail y la montaña.