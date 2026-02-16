El Chiva's Trail consolida a Las Leñas como epicentro del trail running en Argentina

Con récord de participantes y un imponente marco natural, el Chiva’s Trail se disputó este fin de semana en el Valle de Las Leñas , en Malargüe . Atletas de Argentina y Sudamérica desafiaron exigentes circuitos de montaña, destacándose el KM Vertical y las pruebas de 7K, 12K, 26K y 42K.

Una nueva edición del Chiva’s Trail convocó a cientos de corredores en el corazón de la cordillera, en el majestuoso Valle de Las Leñas . El evento volvió a posicionarse como una de las grandes citas del trail running regional, combinando deporte, turismo y naturaleza en escenarios únicos de alta montaña.

La actividad comenzó el sábado con el tradicional KM Vertical , mientras que el domingo, desde las 7 de la mañana, se largaron las distancias de 7K, 12K, 26K y los exigentes 42K . Esta última distancia presentó un desnivel positivo superior a los 2000 metros, en un recorrido que, según los organizadores, propone “un profundo viaje hacia todos los límites” .

SITIO ANDINO estuvo en el lugar y dialogó con los protagonistas. En los 42K, el pampeano Gabriel Adrián Bortolotti, del Team Zanesi, se quedó con la victoria tras marcar 5:11:34 . “Es una alegría estar acá disfrutando de la montaña”, expresó tras cruzar la meta, destacando el viento en las cumbres como un factor determinante. Completaron el podio Nahuel Fuentes Chicopar y Alejandro García . En damas ganó la mendocina Virginia Mattioli, seguida por Daiana Guerra y Laura Guasco .

En los 26K triunfó el malargüino Carlos Becerra con 2:51:12. “Fue duro, muy técnico, con mucha altimetría”, señaló. Lo escoltaron Manuel Gomez y Horacio Peñaloza Grossi. En damas, Silvia Ivana Colipi se impuso en 3:26:12, seguida por Mariela Rojas y Florencia Tolaba.

La ganadora de los 7K, Rocío Olguín, compartió su experiencia, indicando que “fue muy duro al principio”,nrefiriéndose a la exigente trepada inicial que puso a prueba la resistencia de cada participante.

CHIVAS 2

Ganadores en otras categorías del Chiv'as Trail

Para los organizadores, el evento no solo fue un desafío atlético, sino también una celebración de los paisajes de Malargüe y Mendoza. Pablo Colombo, uno de los responsables de la carrera, destacó a SITIO ANDINO que “Valle de Las Leñas, Malargüe y Mendoza tienen lugares increíbles”, y con una mirada al futuro expresó su optimismo: “En 2027 esperamos duplicar la cantidad de corredores”, tras el éxito registrado en inscripciones y la masiva asistencia de público durante todo el fin de semana.

La competencia dejó una grilla de ganadores que refleja la diversidad y el talento de los atletas locales. En los 12K damas, los primeros lugares fueron ocupados por Pía Carayol Bressan, María Victoria Tunesi y Zoe González, mientras que en caballeros se destacaron Laureano, Diego Martín Boggio Galván y Matías Videla. Por su parte, en los 7K, junto a Rocío Olguín completaron el podio Rocío Moreno y Sofía Pedro, y en caballeros se impusieron Hernán Guerrero, Gerard Díaz Savy y Mateo Roude.

Entre el viento que recorría los cerros y el aplauso del público, la carrera se convirtió en un retrato del espíritu andino: esfuerzo, camaradería y el orgullo de correr entre paisajes que parecen suspendidos en el tiempo. Un evento que, año tras año, reafirma a la cordillera mendocina como un escenario imprescindible para los amantes del trail y la montaña.