"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 18 al 21 de febrero

Por Sitio Andino Departamentales 18 de febrero de 2026 - 07:09
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 18 al 21 de febrero, el programa visitará los distintos departamentos.
Ciudad: Barrio Güemes. Cancha de Fútbol. A las 9. El Ñango: Barrio Patria. Manzana: B. Casa: 2. A las 10.
Junín
La Colonia: Delegación municipal. A las 10. La Colonia: Callejón Nueva Esperanza. A las 11.
Tunuyán
Las Pintadas: Centro de Salud 153 Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. A las 9. El Topón: Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. A las 11. Ciudad: Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. A las 12.
Luján
Vertientes del Pedemonte: “Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás”. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30. Vertientes del Pedemonte: Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10. Vertientes del Pedemonte: Calle Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30. Chacras de Coria: Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.
Santa Rosa
La Dormida: Barrio Parrales Mendocinos. A las 8. La Dormida: Boulevard Remo Falciani. A las 8.30. La Dormida: Paraje: Gobernador Civit. Frente a escuela Carlos Galigniana Segura. A las 9.
Guaymallén
Rodeo de la Cruz: Plaza del Barrio Farmacéutico. Malnis y Civelli. A las 9.30. Rodeo de la Cruz: Barrio Villa Graciela. Unión Vecinal. Tomas Edison 583. A las 10.15. Rodeo de la Cruz: Barrios Congreso y Progreso. S.U.M. Bonfanti y Solari. A las 11. Rodeo de la Cruz: Barrio Bonfanti. Bebedero 7900. Entre Barcelona y Bonfanti. A las 12.30.
Las Heras
El Resguardo: CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 9.30.
Panquehua: Gutiérrez y Catamarca. A las 10.30. Panquehua: Barrio Güemes. Martín Güemes y Vicente López. A las 11.30. General Alvear Bowen: CIC. A las 9. Jueves 19
Guaymallén
Colonia Molina: Tabanera y Grenón. A las 9.30. Colonia Molina: Barrio Loyácono. Calle Pública y Tabanera. A las 10.30. Kilómetro 11: Barrio Tupac. Severo del Castillo y Calle Pública s/n. A las 11.30. Kilómetro 11: Plaza Kilómetro 11. Bolívar y Tacuarí. A las 12.30.
San Carlos
Eugenio Bustos: Plaza Distrital. A las 10. Villa Chacón: Barrio San Miguel Arcángel. A las 11. La Consulta: Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Godoy Cruz
Tortugas: Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9. Tortugas: Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 9.40. Tortugas: Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 10.20. Tortugas: Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 11. Tortugas: Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 11.40.
Maipú
Rodeo del Medio: Barrio Caminos del Sol. Intersección Calles Internas barrio a 100 m de Calle Víctor Hugo. A las 9.30. Fray Luis Beltrán: Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 10.30. Fray Luis Beltrán: Mina de Oro y Vargas. A las 11.30. Fray Luis Beltrán: Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 12.30.
Junín
Ingeniero Giagnoni: Delegación Municipal. A las 10. Ciudad: Callejón Martínez. A las 11.
Tupungato
Ciudad: Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de la Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. A las 9.
Luján
Ugarteche: Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30. Ugarteche: Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Entrada a barrio. A las 10.30.
Rivadavia
La Central: Mini Terminal. A las 9.30. El Mirador: Barrio Cooperativa. Plaza. A las 10. El Mirador: Localidad: Las Yeguitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 10.30. El Mirador: Barrio Bermejo. A las 11.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata: Comisaría 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1147. A las 10. Uspallata: Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11. Uspallata: Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 11.30. Uspallata: Plaza Sarmiento. Calle Pública entre barrios de IPV. A las 12. Uspallata: Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 12.30. Uspallata: Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 13.
Lavalle
Costa de Araujo: Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 9. Costa de Araujo: Plaza Barrio Cuyum. A las 9.30. Costa de Araujo: Calle Eva Perón y Circunvalación. Casa de María Santana. A las 10. Costa de Araujo: Calle Garibaldi frente a Corralón municipal. A las 10.30. Costa de Araujo: Barrio Fuerza Nueva. A las 11.
San Rafael
Monte Comán: Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9. Viernes 20
Lavalle
Costa de Araujo: Calle Morón y Rut 142. A las 9. Gustavo André: Calle Estrella y El Carmen. A las 9.30. Gustavo André: Calle El Carmen y Los Olivos. A las 10. Gustavo André: Calle Moyano y Cortadera. A las 10.30. Gustavo André: Calle Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 11.
Las Heras
El Borbollón: CEDRyS 12. Ruta Provincial 23 y Paso Hondo. A las 9.30. El Algarrobal: CIC. El Algarrobal. Río Juramento y Cabildo Abierto. A las 10.30. El Algarrobal: SUM. La Esperanza. Manzana: 3. Casa: 3. A las 11.30.
San Martín
Nueva California: Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.30. Nueva California: Unión Vecinal. Calle Molinari y Santa Marina. A las 10.30. El Central: Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.30. El Central: Calle Mendoza y Pardo. Playón Municipal. A las 12.30.
Rivadavia
Los Árboles: Plaza Vicente Lombardo A las 9.
General Alvear
Alvear Oeste: Delegación Municipal. A las 9.
Luján
Perdriel: Barrio Virgen de Lourdes. Frente a Cancha de Fútbol. A las 9.30. Perdriel: Arizu y Güemes. A las 10.30. Perdriel: Barrio 17 de Mayo. Intersección calles Juan José del Valle y Calle 20 de Junio. A las 11.
Malargüe
Ciudad: Barrio 60 Aniversario. Calle Jorge Luis Borges 742. A las 8.30.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete: Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete: Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Tunuyán
Vista Flores: Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. A las 9. Puente del Río: Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. A las 11. Ciudad: Área departamental de Salud. Larralde 541. A las 12.
Maipú
Chachingo: Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30. Chachingo: Escuela 1-328 José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30. Chachingo: Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.
San Rafael
Goudge: Escuela 1-134 Triunvirato. A las 9. Sábado 21
Tunuyán
Colonia Las Rosas: Centro de Salud 91. Tabanera s/n. A las 9. Ciudad: Escuela Adventista. Calle Los Ceibos 1050. A las 11. Ciudad: Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. A las 12.
Rivadavia
Ciudad: Barrio SOEM. A las 9. Ciudad: Barrio Inmaculada. A las 10.
Las Heras
El Algarrobal: Merendero Horneritos. A las 9. El Algarrobal: Feria El Algarrobal. Presidente Quintana y Salvador Civit. A las 10.
Capital
Sección Once: Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once: Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once: Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana: 9, casa: 7. A las 11.40. Sección Once: Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15. Sección Ocho: Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 12.30. Sección Ocho: Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 12.45. Sección Siete: Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 13. Sección Cuatro: Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 13.30.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.