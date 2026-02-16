Carnaval, música y gastronomía: miles de personas coparon la avenida Sarmiento renovada

La Ciudad de Mendoza vivió este fin de semana largo una nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que tuvo un condimento especial: fue el primer gran evento tras la inauguración de la avenida completamente renovada. Con obras finalizadas y un entorno urbano puesto en valor, la propuesta gastronómica y cultural convocó a miles de personas durante toda la tarde y la noche.
Acompañados por una jornada de buen clima, vecinos y turistas comenzaron a llegar desde temprano para recorrer la arteria, sentarse en las mesitas, compartir mates y disfrutar de la música en vivo. Familias, grupos de amigos, parejas y visitantes internacionales dieron marco a una verdadera fiesta urbana en el corazón de la Ciudad.
Una jornada con impronta carnavalera en la Ciudad de Mendoza
La temática de Carnaval se reflejó en la decoración, los comercios ambientados y la presencia de personas disfrazadas, generando un clima festivo a lo largo de la avenida. Las comparsas animaron la tarde con su baile y sumaron al público a la celebración, mientras que la Fraternidad Caporales San Simón Sucre - Mendoza aportó color y ritmo con danzas tradicionales.
La propuesta cultural y recreativa se combinó con espacios de encuentro para todas las edades, consolidando el perfil del evento como una actividad abierta y familiar.
Gastronomía, vino y promociones en la capital
La edición contó con 21 locales entre vinerías y gastronómicos, que ofrecieron una amplia variedad de opciones: paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades.
En materia de bebidas, hubo promociones especiales en copas, vinos y tragos, con alternativas de vermut, fernet, gin y otras propuestas. La venta de copas estuvo a cargo de R Cristal, acompañando a las vinerías y locales presentes, mientras que establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic también se sumaron a la iniciativa.
La jornada incluyó entretenimiento para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos, además de stands de emprendedores y artesanos locales. Allí se exhibieron tazas de diseño, cosmética y aromaterapia natural, productos de sublimación, dulces y aceites artesanales, fortaleciendo la economía social y la producción local.
La música también fue protagonista: los DJs Salvocauda y Chuky Gorria musicalizaron la tarde y la noche, acompañando el crecimiento sostenido del público a lo largo de las horas.
Turismo y promoción de la Ciudad
El stand de Turismo municipal brindó información a visitantes, organizó juegos y realizó sorteos, reforzando la promoción de Mendoza como destino.
El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de encuentros “mueven la economía y el empleo” y subrayó que desde la gestión local se impulsa una agenda que articula obra pública con el sector privado. “Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, expresó.
Con una convocatoria que fue en aumento durante toda la jornada, la renovada avenida Sarmiento volvió a consolidarse como escenario de eventos masivos que combinan cultura, gastronomía y turismo, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y fortalecer el perfil turístico de Mendoza.