Carnaval, música y gastronomía: miles de personas coparon la avenida Sarmiento renovada

La Ciudad de Mendoza vivió este fin de semana largo una nueva edición de Domingo en la Sarmiento , que tuvo un condimento especial: fue el primer gran evento tras la inauguración de la avenida completamente renovada . Con obras finalizadas y un entorno urbano puesto en valor, la propuesta gastronómica y cultural convocó a miles de personas durante toda la tarde y la noche.

Acompañados por una jornada de buen clima, vecinos y turistas comenzaron a llegar desde temprano para recorrer la arteria, sentarse en las mesitas, compartir mates y disfrutar de la música en vivo . Familias, grupos de amigos, parejas y visitantes internacionales dieron marco a una verdadera fiesta urbana en el corazón de la Ciudad .

La temática de Carnaval se reflejó en la decoración, los comercios ambientados y la presencia de personas disfrazadas , generando un clima festivo a lo largo de la avenida. Las comparsas animaron la tarde con su baile y sumaron al público a la celebración , mientras que la Fraternidad Caporales San Simón Sucre - Mendoza aportó color y ritmo con danzas tradicionales .

La propuesta cultural y recreativa se combinó con espacios de encuentro para todas las edades , consolidando el perfil del evento como una actividad abierta y familiar.

Gastronomía, vino y promociones en la capital

La edición contó con 21 locales entre vinerías y gastronómicos, que ofrecieron una amplia variedad de opciones: paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades.

En materia de bebidas, hubo promociones especiales en copas, vinos y tragos, con alternativas de vermut, fernet, gin y otras propuestas. La venta de copas estuvo a cargo de R Cristal, acompañando a las vinerías y locales presentes, mientras que establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic también se sumaron a la iniciativa.

La jornada incluyó entretenimiento para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos, además de stands de emprendedores y artesanos locales. Allí se exhibieron tazas de diseño, cosmética y aromaterapia natural, productos de sublimación, dulces y aceites artesanales, fortaleciendo la economía social y la producción local.

La música también fue protagonista: los DJs Salvocauda y Chuky Gorria musicalizaron la tarde y la noche, acompañando el crecimiento sostenido del público a lo largo de las horas.

Turismo y promoción de la Ciudad

El stand de Turismo municipal brindó información a visitantes, organizó juegos y realizó sorteos, reforzando la promoción de Mendoza como destino.

El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de encuentros “mueven la economía y el empleo” y subrayó que desde la gestión local se impulsa una agenda que articula obra pública con el sector privado. “Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, expresó.

Con una convocatoria que fue en aumento durante toda la jornada, la renovada avenida Sarmiento volvió a consolidarse como escenario de eventos masivos que combinan cultura, gastronomía y turismo, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y fortalecer el perfil turístico de Mendoza.