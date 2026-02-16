16 de febrero de 2026
"Domingo en la Sarmiento"

Carnaval, música y gastronomía: miles de personas coparon la avenida Sarmiento renovada

La primera gran actividad tras las obras reunió a vecinos y turistas con propuestas culturales, shows en vivo y una amplia oferta gastronómica y de vinos.

Danzas tradicionales durante los festejos de Carnaval en la Ciudad de Mendoza.

Foto: Prensa Municipalidad de Mendoza

Acompañados por una jornada de buen clima, vecinos y turistas comenzaron a llegar desde temprano para recorrer la arteria, sentarse en las mesitas, compartir mates y disfrutar de la música en vivo. Familias, grupos de amigos, parejas y visitantes internacionales dieron marco a una verdadera fiesta urbana en el corazón de la Ciudad.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (04)
Miles de personas disfrutaron del "Domingo en la Sarmiento" durante el finde largo en Mendoza.

Una jornada con impronta carnavalera en la Ciudad de Mendoza

La temática de Carnaval se reflejó en la decoración, los comercios ambientados y la presencia de personas disfrazadas, generando un clima festivo a lo largo de la avenida. Las comparsas animaron la tarde con su baile y sumaron al público a la celebración, mientras que la Fraternidad Caporales San Simón Sucre - Mendoza aportó color y ritmo con danzas tradicionales.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (05)

La propuesta cultural y recreativa se combinó con espacios de encuentro para todas las edades, consolidando el perfil del evento como una actividad abierta y familiar.

Gastronomía, vino y promociones en la capital

La edición contó con 21 locales entre vinerías y gastronómicos, que ofrecieron una amplia variedad de opciones: paella, sándwiches de vacío y bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (03)

En materia de bebidas, hubo promociones especiales en copas, vinos y tragos, con alternativas de vermut, fernet, gin y otras propuestas. La venta de copas estuvo a cargo de R Cristal, acompañando a las vinerías y locales presentes, mientras que establecimientos hoteleros como el Hyatt y el Diplomatic también se sumaron a la iniciativa.

La jornada incluyó entretenimiento para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos, además de stands de emprendedores y artesanos locales. Allí se exhibieron tazas de diseño, cosmética y aromaterapia natural, productos de sublimación, dulces y aceites artesanales, fortaleciendo la economía social y la producción local.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (02)

La música también fue protagonista: los DJs Salvocauda y Chuky Gorria musicalizaron la tarde y la noche, acompañando el crecimiento sostenido del público a lo largo de las horas.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (08)

Turismo y promoción de la Ciudad

El stand de Turismo municipal brindó información a visitantes, organizó juegos y realizó sorteos, reforzando la promoción de Mendoza como destino.

El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de encuentros “mueven la economía y el empleo” y subrayó que desde la gestión local se impulsa una agenda que articula obra pública con el sector privado. “Con una avenida renovada y una agenda que atrae turistas, generamos desarrollo y crecimiento para la Ciudad”, expresó.

Domingo en la Sarmiento, avenida Sarmiento, Carnaval 15-02-26 (06)

Con una convocatoria que fue en aumento durante toda la jornada, la renovada avenida Sarmiento volvió a consolidarse como escenario de eventos masivos que combinan cultura, gastronomía y turismo, con el objetivo de dinamizar la actividad económica y fortalecer el perfil turístico de Mendoza.

