Un destino oculto en Mendoza renace gracias a la recuperación de la Ruta 222

A pocos kilómetros de Las Leñas, la Ruta Provincial 222 asciende durante unos 18 kilómetros por un camino de suelo natural hasta alcanzar un mirador ubicado a casi 2.700 metros de altura. Desde allí se despliega una vista impactante : 500 metros más abajo, en una panorámica imponente, aparece Valle Hermoso, a 2.200 metros sobre el nivel del mar.

Desde ese punto, el camino desciende en un recorrido sinuoso de unos 6 kilómetros . Luego continúa otros 14 hasta el fondo del valle , donde culmina en el Rincón de los Oscuros, un estrecho cordón montañoso de rocas oscuras atravesado por el río Tordillo.

El programa con el que Mendoza está promoviendo la producción de frutas y hortalizas

Este tramo, que conecta Las Leñas con Valle Hermoso, fue recuperado en los últimos tres años por la Dirección Provincial de Vialidad Mendoza , lo que permitió restablecer su transitabilidad desde 2024. Actualmente, el recorrido está habilitado durante la temporada estival y permanece cerrado en invierno debido a la acumulación de nieve.

Por estos días, el camino se encuentra en buenas condiciones , lo que abre una oportunidad ideal para visitarlo, especialmente teniendo en cuenta el buen clima pronosticado para la semana.

En este contexto, a comienzos de marzo se incorporó señalización preventiva a lo largo de todo el trayecto. Estas mejoras responden tanto al aumento del tránsito vehicular como al crecimiento de emprendimientos que comienzan a posicionar a este valle como un nuevo destino turístico dentro de Mendoza.

Además, autoridades de Vialidad recorrieron recientemente la zona para evaluar el estado del camino, planificar nuevas intervenciones y relevar las necesidades de quienes trabajan y desarrollan actividades en el lugar.

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El crecimiento turístico ya empieza a hacerse visible. En las inmediaciones del cerro Centinela funciona un ecolodge montado sobre un refugio restaurado, con capacidad para 14 personas. A esto se suman nuevas obras, como un restaurante y domos geodésicos que ampliarán la oferta de alojamiento. El complejo cuenta con energía solar y conexión wifi, lo que garantiza servicios en plena montaña.

A su vez, el centro de esquí Las Leñas proyecta instalar un espacio con domos junto a la laguna de Valle Hermoso y, a futuro, un hotel boutique con propuestas para la temporada invernal.

Sin embargo, el turismo no es la única actividad de la zona. La veranada sigue siendo clave para la economía local: puesteros de Malargüe trasladan cada año sus animales para aprovechar los pastos del valle, en una práctica ancestral que continúa vigente.

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En este sentido, la recuperación del camino también resulta fundamental para ellos, ya que facilita el traslado del ganado y el acceso a provisiones, generando una convivencia entre turismo y producción que beneficia a ambas actividades.

Este destino se extiende a lo largo de 14 kilómetros y alberga ríos caudalosos como el Cobre y el Tordillo, además de lagunas, cascadas, vegas y otros atractivos naturales como petroglifos y aguas termales. El paisaje está dominado por el cerro Torrecillas, cuya silueta se impone desde distintos puntos del valle.

El recorrido, sin embargo, requiere precaución. A pesar de tratarse de poco más de 20 kilómetros, el trayecto puede demandar al menos una hora y media debido a las condiciones del terreno, con curvas cerradas, pendientes pronunciadas y ausencia de servicios.

Por eso, se recomienda circular a baja velocidad y con atención para disfrutar del entorno sin inconvenientes y aprovechar al máximo uno de los rincones más impactantes y prometedores de la montaña mendocina.